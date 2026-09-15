Giro d’Abruzzo, Fancellu vince la prima tappa e conquista la maglia di leader

Il corridore della MBH Bank CSB Telecom Fort si impone nella Cupello-Casalincontrada di 155 chilometri. Secondo Mathys Rondel, terzo Diego Ulissi.
Alessandro Fancellu ha vinto la prima tappa de Il Giro d’Abruzzo Carta Giovani Nazionale, imponendosi nella Cupello-Casalincontrada di 155 chilometri e conquistando anche la prima maglia di leader della classifica generale.
Il corridore della MBH Bank CSB Telecom Fort ha chiuso la frazione in 3 ore 51 minuti e 24 secondi, alla media di 40,190 km/h.
Rondel secondo, Ulissi terzo
Alle spalle di Fancellu si è classificato Mathys Rondel della Tudor Pro Cycling Team, arrivato a 2 secondi dal vincitore.
Terzo posto per Diego Ulissi della XDS Astana Development Team, accreditato dello stesso tempo di Rondel.
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Giro d’Abruzzo, l’ordine d’arrivo della prima tappa
1. Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) – 155 km in 3h51’24”, media 40,190 km/h
2. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) a 2”
3. Diego Ulissi (XDS Astana Development Team) s.t.
La classifica generale
Grazie al successo nella frazione inaugurale, Fancellu prende il comando della classifica generale.
1. Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort)
2. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) a 6”
3. Diego Ulissi (XDS Astana Development Team) a 8”
Il Giro d’Abruzzo parte quindi nel segno di Fancellu, subito protagonista sia nella tappa sia nella generale.