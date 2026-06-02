Milan, corsa a tre per la panchina: nuova idea anche per il ds

Una settimana dopo la rivoluzione societaria, il Milan risulta ancora bloccato nella faticosa ricerca della nuova guida tecnica e non solo. Anzi, all’interno del club sembrerebbe essersi anche creata una netta frattura tra la visione di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.

Il progetto Rangnick e le scelte in panchina

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il proprietario del club Gerry Cardinale avrebbe identificato nella figura di Ralf Rangnick il profilo ideale per dirigere l’intera area tecnica. Il 67enne tecnico tedesco ha guidato ieri l’Austria nella vittoria per 1-0 contro la Tunisia e starebbe continuando a prendere tempo per valutare l’offerta rossonera.

Da un lato la federazione austriaca avrebbe proposto a Rangnick il prolungamento, dall’altro l’offerta del Diavolo con l’ipotesi di avere totale autonomia a Milano che starebbe tentando Rangnick. Se dovesse accettare l’incarico prima di partire per i Mondiali, per il ruolo di nuovo allenatore rossonero la corsa sarebbe a due. Il favorito assoluto è Oliver Glasner, 51 anni, ex allenatore del Crystal Palace. Glasner ha già preso visione della rosa milanista e oggi ha in agenda un incontro con la dirigenza. La seconda strada porta a Matthias Jaissle, 38 anni, attualmente legato all’Al-Ahli da un lungo contratto con clausola rescissoria da 6 milioni.

La linea Ibrahimovic e i contatti per Slot

Sul versante opposto, Zlatan Ibrahimovic non sembra vedere di buon occhio l’ipotesi di un Rangnick plenipotenziario e starebbe spingendo per costruire un organigramma molto più tradizionale.

Attraverso i costanti dialoghi con l’agente Rafaela Pimenta, lo svedese avrebbe allacciato i contatti con Arne Slot. Il 47enne olandese ha da poco concluso il suo mandato al Liverpool ed avrebbe già dato ampia disponibilità per trasferirsi in estate nel campionato italiano.

Se la dirigenza dovesse seguire tale linea, la poltrona di direttore sportivo spetterebbe a Ramon Planes, oggi advisor dell’Al-Ittihad e gestito anche lui da Pimenta.

In ogni caso, Ibrahimovic considererebbe questa architettura societaria essenziale per far funzionare il club ed il mercato. L’opzione Slot starebbe guadagnato sempre più consensi ma tutto dipenderà anche dai problemi economici. Se l’accordo tra Cardinale e Rangnick dovesse saltare, per le eccessive richieste del tedesco anche sul settore giovanile, la soluzione promossa da Ibrahimovic potrebbe diventare la priorità.

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