Assoluti Roma 2026: Michele Gallo e Chiara Mormile campioni italiani di sciabola

I Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026 incoronano Michele Gallo e Chiara Mormile nella sciabola individuale al Pincio, in una cornice unica per lo sport italiano.

Il primo trionfo di Michele Gallo e la dedica a Curatoli

Nella prova maschile arriva il primo titolo tricolore assoluto per Michele Gallo. Il salernitano dei Carabinieri vince l’oro superando in finale Marco Mastrullo delle Fiamme Gialle per 15-7. Sul podio salgono anche Pietro Torre delle Fiamme Oro e Mattia Rea dei Carabinieri.

Si fermano ai quarti di finale Cosimo Bertini, Massimo Sibillo, Antonio Aruta e Lupo Veccia Scavalli. Subito dopo la gara, il neo campione italiano ha dedicato la vittoria al compagno di nazionale Luca Curatoli, fermato da un infortunio al tendine rotuleo che lo costringe a saltare i Campionati Europei di Antony, in Francia. È proprio Gallo, inizialmente riserva, a sostituire il capitano azzurro nella rassegna continentale.

Lo sciabolatore campano ha dichiarato di voler pensare alla trasferta europea solo da domani, preferendo festeggiare un successo arrivato al termine di una stagione complessa, ringraziando il proprio centro sportivo per il costante supporto ricevuto.

Chiara Mormile vince in casa davanti al pubblico di Roma

La gara femminile segna il ritorno al successo di Chiara Mormile, che torna campionessa italiana a nove anni dal primo trionfo del 2017. La portacolori dell’Esercito batte in finale Carlotta Fusetti delle Fiamme Gialle con il punteggio di 15-12. Il bronzo va a Mariella Viale e alla campionessa uscente Rebecca Gargano, mentre completano le prime otto piazze Benedetta Fusetti, Sofia Ciaraglia, Claudia Rotili e Michela Battiston.

Mormile ha espresso grande soddisfazione per aver vinto nella propria città di fronte a un pubblico speciale.

La serata ha registrato il plauso del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, presente in tribuna con i vertici della Federazione Italiana Scherma guidati da Luigi Mazzone che ha commentato:

“È una grande emozione essere qui, in un evento che fa bene a tutto lo sport italiano, è una splendida edizione dei Tricolori”.

Il programma degli Assoluti prosegue oggi con le gare a squadre: la fase eliminatoria comincia in mattinata alla Fiera di Roma, mentre le finali si tengono al Pincio con diretta su Rai Sport.

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