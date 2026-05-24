America’s Cup, Luna Rossa trionfa a Cagliari: battuta New Zealand nel match race

Luna Rossa vince a Cagliari le prime regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America’s Cup battendo New Zealand nel match race decisivo. Ottima prova dell’equipaggio italiano guidato da Peter Burling, capace di controllare la gara dall’inizio alla fine.
Grande successo per Luna Rossa Prada Pirelli nelle regate preliminari della Louis Vuitton 38th America’s Cup disputate a Cagliari in vista della sfida ufficiale in programma nel 2027 a Napoli.
L’imbarcazione italiana ha superato Emirates Team New Zealand nel match race decisivo grazie a una gestione praticamente perfetta della regata.
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Partenza decisiva e controllo totale della gara
L’equipaggio composto da Peter Burling, Ruggero Tita, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris ha preso subito il comando della prova anche grazie a una partenza anticipata di New Zealand.
La penalità inflitta ai Kiwi ha permesso a Luna Rossa di allungare immediatamente e costringere gli avversari a inseguire per tutta la regata.
Luna Rossa aumenta il vantaggio sui Kiwi
L’imbarcazione italiana ha amministrato il margine con grande lucidità, riuscendo addirittura ad aumentare il distacco nella seconda parte del percorso.
Unico momento di tensione nella quarta sezione del tracciato, quando un piccolo errore ha momentaneamente ridotto il vantaggio, senza però mai portarlo sotto i cento metri.
Dopo l’ultima boa, Luna Rossa ha così completato in solitaria la corsa verso il traguardo conquistando il successo finale davanti al pubblico di Cagliari.