America’s Cup: la nuova era delle donne comincia da Luna Rossa e Giubilei

Luna Rossa ha vinto la regata preliminare a Napoli. Il sindacato italiano domina le regate campane lanciando subito la sfida al defender. Mai come quest’anno, in casa nostra, il team Prada vuole sollevare per la prima volta nella storia la Coppa.

Luna Rossa conquista Napoli aspettando il torneo

L’imbarcazione italiana ha vinto la seconda tappa di avvicinamento alla 38ª America’s Cup. Nel fine settimana partenopeo il team ha mostrato una marcia in più, chiudendo praticamente sempre al primo posto dopo quattro giornate intense e alzando il trofeo davanti al pubblico di Napoli.

Le gare disputate, con AC40 uguali per tutti, rappresentavano solo un primo assaggio del programma previsto per il 2027, anno in cui la competizione più antica del mondo si svolgerà in Italia, con la città campana come base.

Il risultato di Luna Rossa, però, ha avuto anche un grande impatto concreto, aumentando l’attenzione sulla vela e spingendo i più giovani verso una disciplina che spesso ottiene poco spazio anche in TV.

Vedere le gare dal vivo, del resto, fa tutto un altro effetto, e nello scenario di Napoli è stato praticamente perfetto. Con questo nuovo format di regate, spettacolari e televisive, anche dal vivo si può assistere ale regate. Del resto, la vela dal vivo è diversa, ma storicamente non è un evento facile da vedere se non da mare (come per altro accaduto a Barcellona durante l’ultima Coppa America).

Maria Giubilei e la nuova era delle donn

Messa in archivio la vittoria, l’attenzione dei team si sposta sulle barche ufficiali, che saranno svelate nei prossimi mesi. Occhio anche alle nuove regole.

A bordo dell’equipaggio principale ha festeggiato anche Maria Giubilei, atleta che fino a due anni fa regatava esclusivamente nella categoria femminile. La sua presenza alza il sipario su una novità fondamentale per il 2027.

Abolita la presenza dei ciclisti, visti all’opera nell’ultima Coppa America per alimentare le batterie degli AC75, da quest’anno le regole saranno diverse. Sulle barche saliranno cinque persone e la presenza di almeno una donna diventerà un obbligo assoluto per tutti.

Le atlete hanno già partecipato al torneo in passato, ma nessun regolamento aveva mai imposto una figura femminile fissa. Inserire le veliste nei ruoli chiave ha uno scopo chiaro: cancellare i pregiudizi.