Tennis: Zverev bracca Sinner per il numero 1, il rientro è un rebus

Il tour asiatico entra nel vivo con le finali dei tornei 250 e i tabelloni principali dei 500. I riflettori puntano dritti sulla rincorsa al numero uno della classifica ATP di Sinner, sempre più attaccabile da Zverev.

Zverev all’inseguimento di Sinner sul cemento di Pechino

Il divario in classifica tra Jannik Sinner e Alexander Zverev si ferma adesso a 1370 punti. L’azzurro mantiene la vetta del ranking mondiale per la 91ª settimana, eppure il suo rientro in campo resta un rebus. Il fastidio al ginocchio lo ha costretto a saltare l’appuntamento di Pechino e anche la tappa di Shanghai è in forte dubbio, come confermato dalla comunicazione minima sulle sue reali condizioni fisiche.

Il tedesco, fresco vincitore della Laver Cup, fiuta il possibile sorpasso e riparte proprio da Pechino come testa di serie numero 1 contro Cameron Norrie.

Zverev ha vissuto un’annata eccellente e in conferenza stampa, dopo la stessa Laver Cup, ha sottolineato la sua crescita nonostante la sconfitta elogiando:

“Per me ovviamente non è stato un brutto anno, questo è chiaro. Naturalmente, sono molto, molto soddisfatto. Se all’inizio dell’anno qualcuno mi avesse dato un contratto da firmare per vincere un torneo del Grande Slam, l’avrei firmato subito. Ma credo che vincere due tornei del Grande Slam sia un sogno. Ho vissuto molti momenti difficili in carriera”.

Nel tabellone di Pechino gioca un solo italiano, Flavio Cobolli, opposto al russo Safiullin. Intanto, le rassegne cinesi minori giungono al termine, con Hurkacz e Davidovich Fokina in finale a Chengdu, mentre ad Hangzhou il trofeo se lo contendono gli amici Medvedev e Rublev.

Alcaraz guida il tabellone a Tokyo con Musetti e Berrettini

Spostando lo sguardo sul torneo 500 di Tokyo, il favorito principale è Carlos Alcaraz. Lo spagnolo debutterà contro l’americano Michelsen, ma guarda già oltre: «La Coppa Davis è un obiettivo davvero importante per me, possiamo vincere».

In Giappone scendono in campo quattro azzurri nel singolare. Matteo Arnaldi pesca la wild card Rei Sakamoto, Lorenzo Musetti affronta il britannico Fery, mentre Matteo Berrettini trova subito un test impegnativo proprio contro Davidovich Fokina. Sorteggio duro per Luciano Darderi, appena risalito alla posizione 19 del ranking, atteso dal norvegese Casper Ruud. Lorenzo Sonego ha invece salutato il torneo nelle qualificazioni, battuto dal polacco Majchrzak con il punteggio di 7-5 6-2. Nel doppio, Bolelli e Vavassori cercano punti fondamentali per le Finals.

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