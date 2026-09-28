Europei canoa slalom, l’Italia brilla: nove medaglie e tanti giovani per il futuro

L’Italia ha fatto la voce grossa agli Europei di canoa slalom: le prestazioni azzurri sono valse nove medaglie e la considerazione di tutto il movimento

Ivrea si tinge d’azzurro. I Campionati Europei di canoa slalom e kayak cross 2026 si chiudono con un bilancio straordinario e storico per l’Italia: ben nove medaglie conquistate in tre giorni di gare ad altissima intensità, un risultato mai raggiunto prima che consacra la formazione tricolore come realtà di assoluto riferimento nel panorama continentale.

Un successo solido, costruito sull’esperienza consolidata dei più esperti e sulla spinta propulsiva delle giovani promesse. Faro indiscusso della spedizione è Giovanni De Gennaro, già oro olimpico a Parigi 2024, che a Ivrea conferma il suo dominio vincendo l’oro nel kayak cross individual e aggiungendo un prezioso bronzo nella classica prova del K1.

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Accanto a lui, Xabier Ferrazzi sigilla una stagione straordinaria conquistando l’argento nel K1 maschile, mentre Lucia Pistoni, scatenata e determinante, porta a casa tre medaglie, incluso il bronzo nel kayak cross femminile.

L’Italia brilla anche grazie ai suoi giovani

Non manca il fondamentale contributo dei giovani in rampa di lancio: Elio Maiutto conquista un prestigioso bronzo nel C1 maschile, dimostrando che il ricambio generazionale è già una solida e affidabile realtà.

Le acque della Dora Baltea hanno fatto da cornice perfetta a una manifestazione impeccabile, tra gare veloci e un pubblico caloroso. Questo bottino da record non è solo un traguardo, ma la fotografia nitida di un movimento in costante crescita, pronto a sfidare i migliori al mondo con ambizione, talento e una fame di vittoria che promette ancora grandi, emozionanti e durature soddisfazioni future per tutto il movimento.