Nations League, poker dell’Italia contro la Turchia: prima vittoria del Mancini bis

L’Italia si scrolla di dosso la sconfitta contro il Belgio e sale in cattedra contro una Turchia in difficoltà: primo tempo perfetto degli Azzurri

Le tante critiche delle ultime ore hanno condotto l’Italia verso una grande partita contro la Turchia. Tra i fischi dello stadio di casa, gli Azzurri sono riusciti a vincere con il risultato di 4-1, certificando un netto miglioramento sotto il profilo del gioco e della prestazione.

La partita si è messa subito bene per la nostra Nazionale. Dopo pochi minuti, Alessandro Bastoni si è riscattato dopo mesi neri in maglia azzurra e sblocca la partita con un gran gol in scivolata. L’Italia, però, non è solo episodi, ha macinato gioco, pressato alto e ha messo in seria difficoltà gli avversari.

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Poco dopo è arrivato il raddoppio con Davide Frattesi, che torna al gol in nazionale con uno dei suoi classici inserimenti. È solo l’antipasto di una scorpacciata: Kayode arricchisce un’ottima prova anche con il gol.

La Turchia riemerge nel secondo tempo, ma non basta

Nella ripresa si è vista molta più Turchia. L’Italia si è abbassata e Arda Guler e compagni sono riusciti a creare diverse occasioni in più.

Yilmaz in avvio di secondo tempo ha accorciato le distanze, ma le speranze dei padroni di casa sono durate poco. Pio Esposito ha segnato ancora con la maglia della Nazionale e ha fissato il punteggio di 4-1. Annullato un gol alla Turchia, ma cambia poco. Una bella Italia si ritrova e può pensare al futuro con un po’ più di ottimismo.