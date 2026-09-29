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Ciclismo

Europei ciclismo in Slovenia: il percorso e dove vederli

Antonio Lauro
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Profil moski elite

La Slovenia apre le porte alla rassegna continentale dal 2 al 7 ottobre partendo dalle prove in linea. Un grande evento orfano dell’idolo di casa Pogačar , fermato dai postumi della Vuelta.

Il tracciato di Šenčur attende Evenepoel, assenti Van Aert e Van der Poel

Oltre 800 atleti da 50 nazioni sbarcano a Lubiana per le 14 gare in programma. Il percorso ricalca il format mondiale, offrendo un circuito a Šenčur lungo 22,1 km con 367 metri di dislivello a giro.

Il punto chiave è Možjanca: salita di 2,1 km al 10,2% e punte del 15,8%, seguita da 3,5 km di falsopiano e una discesa veloce. A 280 metri dall’arrivo, una curva a gomito immette sul rettilineo finale.

Solo Under 23 Uomini ed Elite affrontano un tratto iniziale in linea partendo da Lubiana-Šentvid. La corsa Uomini Elite di 196,3 km, oltre all’assenza di Tadej Pogačar, vede altre big fuori come Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel. I riflettori puntano direttamente su Remco Evenepoel e Mads Pedersen, pronti a rifarsi dopo la delusione di Montreal. L’Italia schiera invece Giulio Ciccone, Christian Scaroni e Giulio Pellizzari.

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Vollering e Longo Borghini pronte alla battaglia, tutte le gare

La gara Elite femminile di 130 km ripropone l’avvincente sfida iridata. Demi Vollering, Kasia Niewiadoma e Marlen Reusser preparano un nuovo scontro frontale, mentre la squadra azzurra punta tutto su Elisa Longo Borghini.

Tra gli Under 23 spiccano l’iridato Ryan Gal e lo spagnolo Héctor Álvarez Martínez, con l’Italia che affida le speranze a Matteo Scalco, Mattia Negrente e Simone Zanini. La prova femminile Under 23 vede in prima linea Viktória Chladoňová e Fleur Moors, contrapposte alle azzurre Eleonora Ciabocco, Chantal Pegolo e Gaia Segato. Tra gli Juniores occhio allo spagnolo Benjamín Noval e al bolzanino Brandon Fedrizzi, grande favorito insieme a Matilde Rossignoli e Alejandra Neira.

Le corse in linea partono venerdì 2 ottobre con gli Under 23, proseguono sabato 3 ottobre con Uomini Junior e Donne Elite, chiudendo infine domenica 4 ottobre con Donne Junior e Uomini Elite.

Copertura televisiva garantita su canali Rai, Eurosport, Discovery+ e HBO Max.

PROVE IN LINEA

Giorno Gara Canale
Venerdì 2 ottobre Gara in linea Donne Under 23 Rai Sport HD, Discovery+, HBO Max
Venerdì 2 ottobre Gara in linea Uomini Under 23 Rai Sport HD, Discovery+, HBO Max
Sabato 3 ottobre Gara in linea Uomini Junior Canale YouTube UEC
Sabato 3 ottobre Gara in linea Donne Elite Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max
Domenica 4 ottobre Gara in linea Donne Junior Canale YouTube UEC
Domenica 4 ottobre Gara in linea Uomini Elite Raiplay Sport 2, Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max

CRONOMETRO

Certamente. Poiché le informazioni iniziali si fermavano alle prove in linea, ho verificato il programma completo ufficiale per la seconda parte della rassegna.
Ecco la tabella aggiornata con il calendario di tutte le prove a cronometro e le staffette miste degli Europei di Ciclismo 2026, secondo gli orari confermati da OA Sport. Le gare Juniores, prive di diretta televisiva tradizionale, vengono coperte in streaming dalla federazione, come riportato da Bikeitalia.
Giorno Gara Canale
Martedì 6 ottobre (11:30) Cronostaffetta Mista Juniores Canale YouTube UEC
Martedì 6 ottobre (15:00) Cronostaffetta Mista Élite Rai Sport HD, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max
Mercoledì 7 ottobre (09:30) Cronometro Donne Juniores Canale YouTube UEC
Mercoledì 7 ottobre (10:45) Cronometro Uomini Juniores Canale YouTube UEC
Mercoledì 7 ottobre (12:00) Cronometro Donne Under-23 Rai Sport HD, Discovery+, HBO Max
Mercoledì 7 ottobre (13:00) Cronometro Uomini Under-23 Rai Sport HD, Discovery+, HBO Max
Mercoledì 7 ottobre (14:30) Cronometro Donne Élite Rai Sport HD, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max
Mercoledì 7 ottobre (15:30) Cronometro Uomini Élite Rai Sport HD, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max
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