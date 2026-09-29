Europei ciclismo in Slovenia: il percorso e dove vederli

La Slovenia apre le porte alla rassegna continentale dal 2 al 7 ottobre partendo dalle prove in linea. Un grande evento orfano dell’idolo di casa Pogačar , fermato dai postumi della Vuelta.

Il tracciato di Šenčur attende Evenepoel, assenti Van Aert e Van der Poel

Oltre 800 atleti da 50 nazioni sbarcano a Lubiana per le 14 gare in programma. Il percorso ricalca il format mondiale, offrendo un circuito a Šenčur lungo 22,1 km con 367 metri di dislivello a giro.

Il punto chiave è Možjanca: salita di 2,1 km al 10,2% e punte del 15,8%, seguita da 3,5 km di falsopiano e una discesa veloce. A 280 metri dall’arrivo, una curva a gomito immette sul rettilineo finale.

Solo Under 23 Uomini ed Elite affrontano un tratto iniziale in linea partendo da Lubiana-Šentvid. La corsa Uomini Elite di 196,3 km, oltre all’assenza di Tadej Pogačar, vede altre big fuori come Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel. I riflettori puntano direttamente su Remco Evenepoel e Mads Pedersen, pronti a rifarsi dopo la delusione di Montreal. L’Italia schiera invece Giulio Ciccone, Christian Scaroni e Giulio Pellizzari.

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Vollering e Longo Borghini pronte alla battaglia, tutte le gare

La gara Elite femminile di 130 km ripropone l’avvincente sfida iridata. Demi Vollering, Kasia Niewiadoma e Marlen Reusser preparano un nuovo scontro frontale, mentre la squadra azzurra punta tutto su Elisa Longo Borghini.

Tra gli Under 23 spiccano l’iridato Ryan Gal e lo spagnolo Héctor Álvarez Martínez, con l’Italia che affida le speranze a Matteo Scalco, Mattia Negrente e Simone Zanini. La prova femminile Under 23 vede in prima linea Viktória Chladoňová e Fleur Moors, contrapposte alle azzurre Eleonora Ciabocco, Chantal Pegolo e Gaia Segato. Tra gli Juniores occhio allo spagnolo Benjamín Noval e al bolzanino Brandon Fedrizzi, grande favorito insieme a Matilde Rossignoli e Alejandra Neira.

Le corse in linea partono venerdì 2 ottobre con gli Under 23, proseguono sabato 3 ottobre con Uomini Junior e Donne Elite, chiudendo infine domenica 4 ottobre con Donne Junior e Uomini Elite.

Copertura televisiva garantita su canali Rai, Eurosport, Discovery+ e HBO Max.

PROVE IN LINEA

CRONOMETRO