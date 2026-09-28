Europei ciclismo, i convocati dell’Italia: c’è Longo Borghini, manca Finn

L’Italia del ciclismo si prepara a diventare protagonista negli Europei di ciclismo: assente Finn, ma non mancano i big azzurri

Dopo l’eco dei Mondiali di Montréal, la Nazionale italiana di ciclismo è pronta a bissare i successi continentali. Dal 2 al 7 ottobre, Lubiana ospiterà i Campionati Europei su strada 2026, e la spedizione azzurra si presenta con ambizioni di podio, forte di un gruppo forte e reduce da ottime prestazioni iridate.

A guidare il sogno tricolore nella prova in linea Elite femminile sarà Elisa Longo Borghini, arrivata in Slovenia con la scia fresca dell’oro nella Mixed Relay e del bronzo nella gara in linea ai Mondiali. La piemontese sarà il faro di una squadra competitiva che include anche Silvia Persico e Soraya Paladin.

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I convocati tra gli uomini: assenti Pogacar e Finn

Sul fronte maschile, la sfida si annuncia aperta, complice l’assenza del campione in carica Tadej Pogačar, fermato da un infortunio. L’Italia affida le proprie speranze a un quintetto d’eccezione: Giulio Ciccone, fresco protagonista, e il giovane talento Giulio Pellizzari, supportati da Diego Ulissi, Christian Scaroni e Marco Frigo. Non ci sarà, invece, Lorenzo Finn.

Il percorso di 196,3 chilometri, con arrivo a Sencur, nasconde l’insidia della salita di Mozjanca (2,1 km al 10,2%), da ripetere cinque volte, che farà da vero selettore naturale.

Non mancano le frecce nelle cronometro e nella Mixed Relay, dove Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero cercheranno di replicare l’oro mondiale. L’obiettivo è chiaro: portare a casa il titolo continentale, confermando l’ottimo momento di forma del movimento ciclistico azzurro in questa splendida stagione sportiva.