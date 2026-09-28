Tamberi rivela: “In due settimane ho preso chili in maniera impressionante”

Gianmarco Tamberi ha mostrato il suo recente cambiamento fisico dopo la stagione: i fan restano impressionante dall’atleta italiano
Gianmarco Tamberi torna a far parlare di sé, ma questa volta non per un record, una vittoria o un’esultanza sopra le righe, bensì per la sua impressionante trasformazione fisica post-stagione.
Il campione olimpico del salto in alto ha condiviso sui propri canali social due foto che lo ritraggono visibilmente appesantito, ammettendo con la consueta ironia di aver acquisito chili in modo significativo a sole due settimane dalla fine della stagione agonistica.
“Il cambiamento è già impressionante“, scrive il marchigiano, riflettendo su un meccanismo che ormai lo accompagna da quindici anni. Dieci mesi di sacrifici estremi, diete ferree e allenamenti massacranti per rendere il suo corpo una macchina perfetta, seguiti da un intero mese in cui si concede tutto, “senza pensieri né sensi di colpa”.
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Il paradosso, confessa Tamberi, è che ci vuole un’eternità per smaltire il peso accumulato, ma pochissimo tempo per riprenderlo tutto appena abbassa la guardia.
Tamberi stacca dopo la stagione: il cambiamento è assurdo
Una scelta controcorrente, seguita attentamente da un team di specialisti, che per lui rappresenta una vera e propria terapia mentale. “Non so se sia la cosa giusta in assoluto, ma so che per me funziona”, spiega il fuoriclasse azzurro.
Staccare completamente gli permette di ricaricare le energie psicofisiche, di godersi il viaggio oltre all’obiettivo e di ritrovare, al rientro, quella fame agonistica indispensabile per tornare sul tetto del mondo.
E per chi si chiede come gestisca il ritorno alla forma, Tamberi chiude con la solita, irresistibile autoironia: un mese all’anno è rigorosamente dedicato alla transizione, un cuscinetto fondamentale per evitare “traumi mentali irreparabili” causati dal passaggio troppo brusco dal cibo desiderato alla restrizione calorica. Ma presto l’azzurro tornerà a saltare… Si spera non tutti i pasti.