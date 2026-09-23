Trap 1, Campionato Italiano Interforze a bordo di Nave Andrea Doria: 83 atleti in gara a Taranto

Dal 28 al 30 settembre la Stazione Navale Mar Grande ospiterà la 32ª edizione della rassegna tricolore individuale e a squadre riservata a Forze Armate, Corpi dello Stato e Polizia Locale. In palio anche la Coppa dello Stato Maggiore della Difesa.

Una cornice decisamente insolita per il 32° Campionato Italiano Interforze di Trap 1, in programma da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre a Taranto. La manifestazione si svolgerà infatti a bordo di Nave Andrea Doria, unità della Marina Militare ormeggiata presso la Stazione Navale Mar Grande e trasformata per l’occasione in campo di gara.

L’evento, organizzato dalla Marina Militare sotto l’egida dello Stato Maggiore della Difesa e con la collaborazione della Federazione Italiana Tiro a Volo, vedrà al via 83 specialisti in uniforme appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi dello Stato e alla Polizia Locale.

Trap 1, quattro serie da 25 piattelli e finale per i migliori sei

La manifestazione prenderà il via lunedì 28 settembre alle 17 con la cerimonia di apertura e la tradizionale lettura del Giuramento dell’Atleta.

Dal giorno successivo scatterà la competizione, articolata nelle categorie Eccellenza, Ladies, Prima, Seconda e Terza. La qualificazione si svilupperà sulla distanza complessiva di 100 piattelli, suddivisi in quattro serie da 25. I migliori sei di ogni classifica accederanno alla finale a 25 piattelli, mentre eventuali parità saranno risolte attraverso spareggio all’americana.

Per il Personale in Quiescenza, il Settore Giovanile e i tesserati civili legati a Forze Armate, Corpi dello Stato e Polizia Locale, la graduatoria sarà invece determinata direttamente sui 100 piattelli di qualificazione.

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In gara anche le squadre: classifiche Senior e Junior

Il programma prevede anche la competizione a squadre, con due classifiche riservate a Senior e Junior. Il risultato sarà calcolato su 300 piattelli, considerando i tre migliori punteggi ottenuti dagli atleti appartenenti allo stesso Gruppo Sportivo.

In caso di parità per le prime tre posizioni sarà disputata un’ulteriore serie di spareggio.

In palio la Coppa dello Stato Maggiore della Difesa

Il riconoscimento più prestigioso sarà la Coppa dello Stato Maggiore della Difesa, assegnata al tiratore che farà registrare il miglior punteggio sui 100 piattelli e che conquisterà anche il titolo di Campione Interforze.

Ai vincitori delle singole categorie andranno invece lo Scudetto FITAV e la medaglia d’oro dello Stato Maggiore della Difesa.

Anche la squadra vincitrice riceverà Scudetto e Trofeo FITAV, oltre alla medaglia d’oro dello Stato Maggiore della Difesa per ciascun componente. Trofei e medaglie d’argento e bronzo saranno destinati alle formazioni seconda e terza classificate.

Previsto inoltre un trofeo dedicato al Settore Giovanile FITAV, chiamato a confrontarsi nello stesso scenario del ponte di volo di Nave Andrea Doria.

Le autorità presenti a Taranto

Tra le personalità annunciate a bordo figurano il presidente FITAV e ISSF Luciano Rossi e il responsabile dei rapporti tra FITAV e Corpi dello Stato Domenico Lufrano.

Presenti anche diversi vertici militari, tra cui il Comandante in Capo della Squadra Navale, Ammiraglio di Squadra Aurelio De Carolis, il Comandante della Seconda Divisione Navale, Ammiraglio di Divisione Andrea Ventura, il presidente del Gruppo Sportivo Marina Militare, Capitano di Fregata Andrea Baldrati, il Capo Ufficio Sport dello Stato Maggiore della Difesa, Colonnello Stefano Bianca, e il Comandante di Nave Andrea Doria, Capitano di Vascello Alessandro Trivisonne.