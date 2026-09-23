Basket su Sky e NOW, al via Eurolega e Serie A: Virtus, Milano e Napoli protagoniste

Da giovedì 24 a domenica 27 settembre parte la nuova stagione del grande basket: primo turno di Turkish Airlines EuroLeague e debutto della Serie A SisalClub. In campo Virtus Bologna, Armani Olimpia Milano e Napoli.

Quattro giorni di grande basket su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 24 a domenica 27 settembre prendono il via sia la nuova stagione della Turkish Airlines EuroLeague sia la Serie A SisalClub 2026/2027, con Virtus Bologna, Armani Olimpia Milano e Napoli tra le protagoniste.

Si parte giovedì con il Round 1 dell’Eurolega, mentre domenica toccherà al massimo campionato italiano, con due partite della prima giornata trasmesse in diretta.

Eurolega, giovedì Dubai-Real Madrid e Baskonia-Olympiacos

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre alle 18 con Dubai-Real Madrid, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. La telecronaca sarà di Andrea Solaini con il commento di Andrea Meneghin.

Alle 20.30 spazio invece a Baskonia-Olympiacos su Sky Sport Basket, con Davide Fumagalli in telecronaca e Chicca Macchi al commento tecnico.

Venerdì tocca a Virtus Bologna e Armani Milano

Venerdì 25 settembre sarà il momento delle due italiane. Alle 19.45 la Virtus Bologna sarà impegnata sul campo del Fenerbahce, con diretta su Sky Sport Basket. Telecronaca di Geri De Rosa e commento di Matteo Soragna.

Alle 20.45 toccherà invece all’Armani Olimpia Milano, attesa dalla trasferta contro il Partizan. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno, con Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Gli incontri del venerdì saranno accompagnati dagli studi pre e postpartita condotti da Giulia Cicchinè, con Matteo Soragna e Davide Pessina.

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Serie A, domenica Milano-Trieste e Roma-Napoli

Domenica 27 settembre prenderà invece il via la Serie A SisalClub 2026/2027. Due le partite della prima giornata in diretta su Sky Sport Basket.

Si comincia alle 16 con Armani Olimpia Milano-Trieste, trasmessa anche su Sky Sport Uno. Telecronaca di Geri De Rosa, commento di Andrea Meneghin e Gaia Accoto inviata a bordocampo.

Alle 18.15 sarà la volta di Maxima Roma-Napoli, in diretta su Sky Sport Basket, con Davide Fumagalli in telecronaca e Chicca Macchi al commento.

Gli studi della Serie A

La domenica di basket sarà accompagnata anche dagli approfondimenti di Studio Basket Serie A, in onda dalle 15.30, dalle 18 e dalle 20.15. Alla conduzione Giulia Cicchinè, affiancata da Andrea Meneghin e Chicca Macchi.

La programmazione completa su Sky e NOW

Giovedì 24 settembre – EuroLeague

Ore 18: Dubai-Real Madrid – Sky Sport Uno e Sky Sport Basket – Andrea Solaini, Andrea Meneghin

Ore 20.30: Baskonia-Olympiacos – Sky Sport Basket – Davide Fumagalli, Chicca Macchi

Venerdì 25 settembre – EuroLeague

Ore 19.45: Fenerbahce-Virtus Bologna – Sky Sport Basket – Geri De Rosa, Matteo Soragna

Ore 20.45: Partizan-Armani Olimpia Milano – Sky Sport Uno – Flavio Tranquillo, Davide Pessina

Domenica 27 settembre – Serie A SisalClub

Ore 16: Armani Olimpia Milano-Trieste – Sky Sport Uno e Sky Sport Basket – Geri De Rosa, Andrea Meneghin; inviata Gaia Accoto

Ore 18.15: Maxima Roma-Napoli – Sky Sport Basket – Davide Fumagalli, Chicca Macchi

Il basket sarà seguito anche su Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali, con aggiornamenti, approfondimenti e contenuti dedicati.