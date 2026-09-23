Europei boxe 2026, Italia senza medaglie: Charaabi eliminata ai quarti nei 54 kg

Alla Asics Arena di Sofia si chiude senza podi la spedizione azzurra. L’ultima possibilità era affidata a Sirine Charaabi, battuta dalla russa Anastasia Kool dopo un match equilibrato.

Si chiude senza medaglie la spedizione dell’Italia agli Europei 2026 di boxe alla Asics Arena di Sofia, in Bulgaria. Nessun atleta azzurro è riuscito a raggiungere le semifinali, con un digiuno di podi che in campo femminile non si verificava dal 2011 e al maschile dal 2013.

L’ultima possibilità per la squadra italiana era rappresentata da Sirine Charaabi nei 54 kg. L’azzurra, reduce dal successo ai Giochi del Mediterraneo e dal bronzo conquistato ai Mondiali dello scorso anno, è stata eliminata ai quarti dalla russa Anastasia Kool.

Charaabi parte meglio nel primo round

L’italiana ha iniziato il match con un atteggiamento propositivo, cercando subito di mettere pressione all’avversaria e trovando un buon impatto con il destro. Kool ha risposto aumentando il ritmo e lavorando con combinazioni continue e precise.

Charaabi è riuscita però a sfruttare gli spazi lasciati dalla rivale, andando a segno più volte con il diretto destro al volto. Al termine della prima ripresa quattro giudici su cinque hanno assegnato il round all’azzurra.

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Seconda ripresa equilibrata, verdetto ancora aperto

Nel secondo round Charaabi ha aumentato ulteriormente intensità e aggressività, risultando efficace soprattutto negli scambi ravvicinati. Kool ha risposto con alcune soluzioni di qualità, tra cui un buon sinistro, senza però riuscire a prendere chiaramente il controllo della ripresa.

I cartellini hanno mantenuto il confronto in equilibrio: due giudici avevano Charaabi avanti 20-18, mentre gli altri tre segnalavano una situazione di parità sul 19-19.

Kool si prende il terzo round e passa in semifinale

Tutto si è quindi deciso nell’ultima frazione. Charaabi ha cercato di aumentare il volume dei colpi, lavorando anche al corpo, mentre Kool ha risposto con efficacia dalla corta distanza.

Al termine del terzo round quattro giudici su cinque hanno premiato la pugile russa, che ha così conquistato la vittoria e l’accesso alle semifinali.

L’eliminazione di Charaabi ha fatto calare il sipario sul torneo dell’Italia, che lascia Sofia senza medaglie al termine di un’edizione particolarmente amara.