Mondiali U20 femminili, l’Italia si ferma in semifinale: Spagna vince 2-0, Azzurrine in corsa per il bronzo

Storico percorso per la Nazionale di Matteucci, mai così avanti nella competizione. A Lodz decidono l’autorete di Gallo e il gol di Comendador. Sabato la finale per il terzo posto.

Si ferma in semifinale il cammino dell’Italia ai Mondiali U20 femminili. A Lodz le Azzurrine vengono sconfitte 2-0 dalla Spagna, al termine di un percorso comunque storico: mai la Nazionale italiana era arrivata così avanti nella competizione.

La squadra di Matteucci esce così dalla corsa al titolo, ma avrà ancora la possibilità di chiudere il torneo sul podio: sabato è in programma la finale per il bronzo. La Spagna, invece, giocherà domenica per il titolo contro la vincente di Colombia-Corea del Nord.

Spagna pericolosa in avvio, Belli tiene l’Italia in partita

La Spagna parte forte e costruisce subito diverse occasioni. Agote e Comendador vanno vicine al vantaggio, mentre Belli è attenta sugli interventi richiesti, in particolare su Libran e ancora Agote.

La Roja trova anche la rete con Cerrato, ma il gol viene annullato dopo l’intervento del Var.

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L’autorete di Gallo sblocca la semifinale

Il vantaggio spagnolo arriva al 40’ in maniera sfortunata per l’Italia, con l’autorete di Gallo che porta la Spagna sull’1-0 prima dell’intervallo.

Nella ripresa le Azzurrine provano a restare in partita, ma al 56’ arriva il raddoppio firmato da Comendador, che chiude di fatto la semifinale.

Italia ancora in campo per il terzo posto

Nonostante la sconfitta, resta il valore di un torneo storico per l’Italia, capace di raggiungere per la prima volta una semifinale mondiale Under 20 femminile.

Le Azzurrine torneranno in campo sabato per giocarsi la medaglia di bronzo, mentre la Spagna affronterà domenica la vincente di Colombia-Corea del Nord nella finale per il titolo.

Italia-Spagna 0-2, tabellino e formazioni

ITALIA-SPAGNA 0-2

40’ aut. Gallo, 56’ Comendador

ITALIA U20 (3-5-2): Belli; Venturelli, Bressan, Gallo; Testa, Fadda (79’ Langella), Cherubini (55’ Catena), Galli (79’ Ventriglia), Tosello; Pellegrino Cimò (66’ Zamboni), Appiah (66’ Cocino). CT Matteucci

SPAGNA U20 (4-3-3): Lopez; Jimenez, Cristobal, Camara, Julià (91’ Torres); Dorado, Libran (62’ Gurtubay), Gomez (73’ Segura), Agote, Comendador (62’ Dominguez), Cerrato (73’ Marisa). CT Aznar

Ammonizioni: Zamboni (Italia), Venturelli (Italia).