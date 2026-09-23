Billie Jean King Cup, Italia-Cina apre le Finals: Paolini sfida Zheng, dubbi sul secondo singolare

Le azzurre di Tathiana Garbin, vincitrici delle ultime due edizioni, debuttano a Shenzhen contro le padrone di casa. Paolini dovrebbe affrontare Qinwen Zheng, mentre resta da definire la scelta per il primo singolare.

L’Italia torna in campo per difendere il titolo nella Billie Jean King Cup. Dopo i successi nelle ultime due edizioni, la squadra azzurra guidata da Tathiana Garbin si presenta alle Finals di Shenzhen con l’obiettivo di proseguire un ciclo che negli ultimi tre anni ha prodotto due vittorie e una finale.

L’esordio, però, sarà subito impegnativo: di fronte ci saranno le padrone di casa della Cina, in una sfida che si preannuncia molto equilibrata.

Paolini verso la sfida con Qinwen Zheng

Gran parte delle speranze italiane passeranno ancora da Jasmine Paolini, reduce da un 2026 complicato e chiamata a ritrovare continuità proprio con la maglia azzurra.

La toscana potrebbe essere impiegata sia in singolare sia, se necessario, nel doppio insieme a Sara Errani.

Nel secondo singolare la sua avversaria dovrebbe essere Qinwen Zheng, oggi numero 52 del mondo ma reduce da segnali di ripresa agli US Open, dove ha raggiunto i quarti di finale e ha strappato un set alla futura campionessa Elena Rybakina.

I precedenti sorridono alla cinese: Paolini non ha mai battuto Zheng nei quattro confronti diretti, tre dei quali disputati sul cemento. Le due, però, non si affrontano da quasi due anni.

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Cocciaretto favorita per il primo singolare

Più aperta la scelta relativa al primo incontro, quello tra le numero due delle due squadre.

In casa Italia Elisabetta Cocciaretto sembra partire avanti rispetto a Lucia Bronzetti e alla giovane Tyra Caterina Grant.

La Cina, invece, potrebbe affidarsi a Shuai Zhang, anche se non è escluso che venga preservata in vista del doppio. In alternativa potrebbe trovare spazio Wang Xiyu, numero 83 del ranking mondiale.

Errani-Paolini resta l’arma azzurra per il doppio

Se la sfida dovesse arrivare al match decisivo di doppio, l’Italia potrebbe affidarsi ancora una volta alla coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini.

La Cina, dal canto suo, dispone di diverse soluzioni: oltre a Shuai Zhang, può contare su Jiang Xinyu e Guo Hanyu, tutte giocatrici con esperienza nella specialità.

Per le azzurre si prospetta dunque un debutto subito delicato, con molti equilibri ancora da definire e scelte che potrebbero pesare sull’andamento dell’intera sfida.