America’s Cup, ci saranno anche gli USA a Napoli: gli avversari di Luna Rossa

Ci sarà anche una squadra statunitense per la Louis Vuitton Cup: chi affronterà Luna Rossa e la corsa verso l’America’s Cup

La lunga strada della Louis Vuitton Cup che deciderà chi affronterà il Team New Zealand nel Match Race per l’America’s Cup sta per entrare nel vivo. Ma con una grande novità. Rispetto allo scorso anno, quando American Magic aveva annunciato la sua mancata presenza dopo le ultime deludenti apparizioni, arriva la notizia che tutti aspettavano.

Infatti, ci sarà anche una squadra che porterà la bandiera a stelle e strisce. Niente astinenza dall’America, come tra l’altro non succede da più di cento anni, perché nella giornata di oggi è arrivato l’annuncio tanto acceso: ci sarà l’American Racing Challenger Team USA, in rappresentanza dello Yacht Club di Newport.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Si tratta di una squadra diversa dalla tanto chiacchierata American Magic, ma che permetterà comunque agli Stati Uniti di essere presenti – e forse anche protagonisti – a Napoli nell’estate 2027.

Verso l’America’s Cup: chi sono gli avversari di Luna Rossa (per il momento)

La compagine americana sfiderà quindi Luna Rossa. Ma ci saranno anche i britannici di Athena Racing, gli svizzeri di Alinghi e i francesi La Roche-Posay Racing Team. Chi riuscirà a vincere potrà sfidare il Team New Zealand per cercare di portare a casa l’America’s Cup.

Attenzione, perché anche nei prossimi giorni potrebbero arrivare annunci circa la partecipazione di altri team alla Louis Vuitton Cup, ma per adesso il numero di partecipanti è lo stesso di Barcellona 2024.