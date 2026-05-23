America’s Cup Cagliari, seconda giornata: Luna Rossa Women e Youth ancora al comando, Gradoni e Porro battono i senior di New Zealand

Il team azzurro chiude la sessione con una vittoria spettacolare contro i neozelandesi. Burling e Tita terzi in classifica. Domani alle 15 le ultime due regate di flotta e poi il match race finale tra i primi due.

Luna Rossa Women e Youth non si ferma. Nella seconda sessione di regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America’s Cup a Cagliari, il team guidato da Marco Gradoni e Margherita Porro ha confermato la leadership in classifica con prestazioni di altissimo livello, culminate in una spettacolare vittoria proprio contro la barca senior di Emirates Team New Zealand. In seconda posizione salgono i neozelandesi di Nathan Outteridge, terzi i senior italiani di Peter Burling e Ruggero Tita.

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La seconda sessione di regate

Nella prima regata della giornata i kiwi hanno prevalso di pochi metri sui senior di Luna Rossa. La seconda manche ha riservato una sorpresa: vittoria per Athena Pathway, il team di GB One. Ma il risultato più prezioso per gli azzurri è arrivato ugualmente: Gradoni e Porro hanno chiuso in seconda posizione in un finale thrilling, precedendo i francesi di La Roche-Posay Racing Team. Quarti i neozelandesi, quinta la barca senior italiana.

Nella terza regata è tornato il dominio di Luna Rossa Women e Youth, che ha trionfato nuovamente su New Zealand. Terzo il team di Burling e Tita.

Il programma di domani

Domani a partire dalle ore 15 si disputeranno le ultime due regate di flotta, al termine delle quali è in programma il match race finale tra le prime due squadre classificate. L’obiettivo per Gradoni e compagni è blindare il primato e andare a caccia del titolo nelle regate che precedono la grande sfida di Napoli 2027.