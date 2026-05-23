Serie B, Catanzaro-Monza vale la Serie A: finale playoff in diretta su Sky e TV8

Domenica 24 maggio al “Ceravolo” il primo atto della finale playoff di Serie BKT 2025/2026: il Catanzaro ospita il Monza nella sfida che mette in palio l’ultimo posto per la prossima Serie A.

La stagione della Serie BKT è arrivata al suo ultimo, decisivo capitolo. Domenica 24 maggio andrà infatti in scena l’andata della finale playoff tra Catanzaro e Monza, una sfida che assegnerà l’ultimo pass disponibile per la Serie A 2026/2027.

L’appuntamento è fissato allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, con calcio d’inizio alle ore 20 e diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 254, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Catanzaro sogna il ritorno in Serie A

Per il Catanzaro si tratta di una partita storica. I calabresi vogliono completare una stagione straordinaria e continuare a inseguire un ritorno in Serie A che manca da decenni. Il “Ceravolo” si prepara a vivere una serata da tutto esaurito, spinto dall’entusiasmo di una tifoseria che sogna l’impresa.

Dall’altra parte ci sarà un Monza costruito per tornare subito nella massima serie dopo la retrocessione, con una rosa esperta e abituata a gestire partite di grande pressione.

Sky in diretta dal “Ceravolo”

Sky seguirà l’evento con una copertura speciale direttamente dallo stadio Nicola Ceravolo. Il prepartita inizierà alle 19.30 con Marina Presello e Manuele Baiocchini dal campo, mentre in telecronaca ci saranno Daniele Barone e Lorenzo Minotti.

Al termine della partita spazio anche allo studio postgara con analisi, interviste e approfondimenti.

Il ritorno il 27 maggio

La finale playoff si deciderà in 180 minuti. Dopo la gara d’andata in Calabria, il match di ritorno è in programma mercoledì 27 maggio, quando si conoscerà definitivamente il nome della terza squadra promossa in Serie A.

Programmazione tv

Domenica 24 maggio