Europei tiro con l’arco, Italia compound femminile d’argento: sfuma l’oro allo shoot off contro l’Olanda

A un passo dal titolo europeo ad Antalya: Di Nardo, Moccia e Roner cedono soltanto allo spareggio dopo una straordinaria rimonta nella finale compound femminile.

L’Italia del compound femminile conquista una splendida medaglia d’argento ai Campionati Europei Targa di Antalya, in Turchia, al termine di una finale combattutissima contro l’Olanda, decisa soltanto allo shoot off.

Giulia Di Nardo, Andrea Nicole Moccia ed Elisa Roner si sono arrese per pochissimi centimetri dopo il 229-229 maturato al termine delle quattro volée regolamentari. A fare la differenza nello spareggio è stato il tiro più vicino al centro dell’olandese Stallen rispetto a quello dell’azzurra Roner.

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Rimonta azzurra da applausi

La finale si era messa subito in salita per il trio italiano. L’Olanda era infatti partita meglio nelle prime due volée, portandosi avanti 58-57 e poi 59-56, accumulando un vantaggio di quattro punti.

Le azzurre però non hanno mai mollato e hanno reagito con carattere, recuperando punto dopo punto grazie a due ottime volée da 58-56 che hanno riportato il match in perfetta parità sul 229-229.

Allo shoot off l’Italia ha chiuso con due 9 e un 10, mentre le olandesi hanno risposto con un 8, un 10 e una X decisiva.

Prima medaglia azzurra ad Antalya

Nonostante il rammarico per un oro sfumato soltanto allo spareggio, resta una prestazione di altissimo livello per la selezione italiana, che conquista così la prima medaglia azzurra di questi Europei.

Domenica le ultime finali

L’Italia tornerà in gara domenica 24 maggio con altre due occasioni da podio.

Alle 9.02 il trio del ricurvo femminile composto da Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco sfiderà la Turchia nella finale per il bronzo.

Grande attesa poi per Mauro Nespoli, che alle 14.43 affronterà l’olandese Willem Bakker nella finale per l’oro individuale maschile del ricurvo.

Le finali saranno trasmesse in diretta streaming su Archery+ mentre una sintesi dell’evento andrà in onda nei prossimi giorni su Rai Sport.