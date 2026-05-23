Oklahoma reagisce a San Antonio: Thunder avanti 2-1 nelle finali di Western Conference

Dopo il ko in gara-1, i campioni in carica espugnano il Frost Bank Center con un netto 123-108 trascinati da Gilgeous-Alexander e dalla panchina. Spurs chiamati alla risposta in gara-4.

Oklahoma City risponde presente e si riprende il vantaggio nelle finali della Western Conference NBA. Dopo la sconfitta casalinga in gara-1, i Thunder conquistano la seconda vittoria consecutiva nella serie contro i San Antonio Spurs, imponendosi 123-108 al Frost Bank Center e portandosi sul 2-1.

Una prova di forza importante per i campioni in carica, capaci di ribaltare il fattore campo grazie a una prestazione solida e a una grande profondità del roster.

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Gilgeous-Alexander guida Oklahoma

A trascinare Oklahoma è stato ancora una volta Shai Gilgeous-Alexander, autore di 26 punti e 12 assist. Il leader dei Thunder ha gestito ritmo e possessi nei momenti chiave, confermandosi il riferimento offensivo della squadra.

Determinante anche il contributo della second unit: Jared McCain ha chiuso con 24 punti uscendo dalla panchina, mentre Jaylin Williams ne ha aggiunti 18 e Alex Caruso 15, dando energia e intensità su entrambi i lati del campo.

Wembanyama non basta agli Spurs

Per San Antonio il migliore è stato Victor Wembanyama con 26 punti, ma gli Spurs non sono riusciti a contenere l’attacco di Oklahoma nella seconda metà di gara.

I texani ora sono chiamati a reagire immediatamente in gara-4, in programma nella notte tra il 24 e il 25 maggio alle ore 2.00 italiane. Un’altra sconfitta metterebbe infatti gli Spurs con le spalle al muro in vista di gara-5, prevista il 27 maggio alle 2.30.

Serie sempre più intensa

La finale della Western Conference continua a offrire spettacolo e ritmi altissimi. Oklahoma sembra aver ritrovato fiducia dopo il passo falso iniziale, mentre San Antonio dovrà alzare il livello difensivo per evitare che la serie prenda una direzione pericolosa.

Con Gilgeous-Alexander in controllo e una panchina così produttiva, i Thunder hanno mandato un messaggio chiaro: il titolo passa ancora da loro.