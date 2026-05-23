Rapinato e picchiato in casa, trauma cranico e tanta paura per l’ex pilota – Sportface.it

Rapinato e picchiato in casa, trauma cranico e tanta paura per l’ex pilota

Un silenzio rotto dal frastuono di passi e grida, una villa apparentemente tranquilla scossa nel cuore della notte: qualcuno ha fatto irruzione con violenza, mascherato, deciso. L’obiettivo era colpire, intimorire, prendere. L’aggressione ha lasciato segni concreti e immediati: una testa ferita, un trauma cranico e la sensazione di vulnerabilità che nessuna porta blindata può cancellare del tutto.

Un raid rapido e mirato nella casa di Prost

È accaduto poco dopo l’alba, in una residenza vicino a Nyon, in Svizzera, dove l’intrusione è stata rapida e mirata. Il gruppo di malviventi, secondo le prime ricostruzioni, era ben organizzato: volto coperto, movimenti decisi e l’attenzione concentrata su un particolare bottino, lontano dagli oggetti di uso quotidiano, ma estremamente prezioso, come una collezione di orologi.

Non è chiaro quanto abbiano portato via, ma il gesto lascia trasparire una preparazione e un coraggio criminale che spaventa chiunque pensi che la propria casa sia un rifugio sicuro.

Alain Prost, immobilizzato e colpito alla testa, ha subito danni fisici gestibili, ma il trauma psicologico pesa più delle contusioni. Uno dei figli è stato costretto a guidare i rapinatori verso la cassaforte, un momento che combina il terrore dell’aggressione con la frustrazione di essere impotenti di fronte alla violenza.

Alain Prost nel mirino

La sua notorietà ha reso la vicenda ancora più risonante: l’aggressione non è solo un episodio criminale, ma una violazione inaspettata della sicurezza personale di chi ha trascorso anni a misurare velocità e rischio su piste di tutto il mondo.

La collezione di orologi Richard Mille, obiettivo del raid, aggiunge un dettaglio quasi surreale: oggetti di lusso come bersagli, ma dietro la lucentezza c’è la vita quotidiana di una persona che può essere colpita come chiunque altro.

La polizia locale ha avviato indagini e il caso resta aperto, senza colpevoli identificati. Nelle strade di Nyon e dintorni, l’eco di questa rapina resta sospesa tra la notizia e la realtà di chi deve tornare ogni giorno a casa, chiudere la porta e chiedersi se davvero è sicura. La vicenda di Prost lascia un senso di incertezza che non si dissolve facilmente, perché dimostra che la paura può bussare senza preavviso, anche ai più noti e attenti.