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Formula 1 Motori

Rapinato e picchiato in casa, trauma cranico e tanta paura per l’ex pilota

Alessio Lento
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Prost, ex pilota di Formula 1, con aria assorta
Rapinato e picchiato in casa, trauma cranico e tanta paura per l'ex pilota - Sportface.it

Un silenzio rotto dal frastuono di passi e grida, una villa apparentemente tranquilla scossa nel cuore della notte: qualcuno ha fatto irruzione con violenza, mascherato, deciso. L’obiettivo era colpire, intimorire, prendere. L’aggressione ha lasciato segni concreti e immediati: una testa ferita, un trauma cranico e la sensazione di vulnerabilità che nessuna porta blindata può cancellare del tutto.

Un raid rapido e mirato nella casa di Prost

È accaduto poco dopo l’alba, in una residenza vicino a Nyon, in Svizzera, dove l’intrusione è stata rapida e mirata. Il gruppo di malviventi, secondo le prime ricostruzioni, era ben organizzato: volto coperto, movimenti decisi e l’attenzione concentrata su un particolare bottino, lontano dagli oggetti di uso quotidiano, ma estremamente prezioso, come una collezione di orologi.

Non è chiaro quanto abbiano portato via, ma il gesto lascia trasparire una preparazione e un coraggio criminale che spaventa chiunque pensi che la propria casa sia un rifugio sicuro.

Alain Prost, immobilizzato e colpito alla testa, ha subito danni fisici gestibili, ma il trauma psicologico pesa più delle contusioni. Uno dei figli è stato costretto a guidare i rapinatori verso la cassaforte, un momento che combina il terrore dell’aggressione con la frustrazione di essere impotenti di fronte alla violenza.

Persona ricoverata in ospedale

Rapinato e picchiato in casa, trauma cranico e tanta paura per l’ex pilota – Sportface.it

Alain Prost nel mirino

La sua notorietà ha reso la vicenda ancora più risonante: l’aggressione non è solo un episodio criminale, ma una violazione inaspettata della sicurezza personale di chi ha trascorso anni a misurare velocità e rischio su piste di tutto il mondo.

La collezione di orologi Richard Mille, obiettivo del raid, aggiunge un dettaglio quasi surreale: oggetti di lusso come bersagli, ma dietro la lucentezza c’è la vita quotidiana di una persona che può essere colpita come chiunque altro.

La polizia locale ha avviato indagini e il caso resta aperto, senza colpevoli identificati. Nelle strade di Nyon e dintorni, l’eco di questa rapina resta sospesa tra la notizia e la realtà di chi deve tornare ogni giorno a casa, chiudere la porta e chiedersi se davvero è sicura. La vicenda di Prost lascia un senso di incertezza che non si dissolve facilmente, perché dimostra che la paura può bussare senza preavviso, anche ai più noti e attenti.

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