Luca D’Ortenzi campione d’Europa: KO tecnico all’undicesimo round contro Parzeczewski

Il pugile italiano conquista il titolo europeo dei mediomassimi al Palasport di Guidonia battendo il polacco Robert Parzeczewski. Evento organizzato da BBT e OPI 82.

Grande notte di boxe al Palasport di Guidonia, dove Luca D’Ortenzi ha conquistato il titolo europeo dei pesi mediomassimi al termine di un match intenso e spettacolare contro il polacco Robert Parzeczewski.

L’incontro si è deciso all’inizio dell’undicesima ripresa, quando il pugile italiano ha trovato la combinazione decisiva che ha costretto l’arbitro a fermare il combattimento decretando il KO tecnico.

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D’Ortenzi domina il finale e conquista la cintura europea

Dopo un confronto duro ed equilibrato nelle prime riprese, D’Ortenzi è cresciuto round dopo round, aumentando ritmo e precisione fino a prendere il controllo del match nella fase conclusiva.

Il colpo decisivo è arrivato appena iniziato l’undicesimo round, con il pugile italiano capace di mandare in difficoltà Parzeczewski fino all’interruzione dell’incontro.

Per D’Ortenzi si tratta del successo più importante della carriera, coronato davanti al pubblico italiano in una serata di grande atmosfera al Palasport di Guidonia.

Serata organizzata da BBT e OPI 82

L’evento continentale è stato organizzato da BBT e OPI 82, che hanno portato in scena una delle sfide più attese del panorama pugilistico europeo dei mediomassimi.

Con questa vittoria Luca D’Ortenzi entra ufficialmente tra i protagonisti della boxe continentale, conquistando una cintura prestigiosa e rilanciando le proprie ambizioni anche a livello internazionale.