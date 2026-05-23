Giro d’Italia 2026, Vingegaard domina a Pila: vittoria e prima maglia rosa della carriera

Il danese della Visma-Lease a Bike conquista in solitaria la quattordicesima tappa Aosta-Pila e si prende la leadership della corsa. Ottima prova degli azzurri Piganzoli e Pellizzari.

Jonas Vingegaard si prende il Giro d’Italia 2026. Il campione danese della Visma-Lease a Bike conquista la quattordicesima tappa, la Aosta-Pila (Gressan) di 133 chilometri, e indossa per la prima volta in carriera la maglia rosa.

Una prova di forza impressionante quella del due volte vincitore del Tour de France, capace di fare il vuoto sulla salita finale dopo il lavoro perfetto della sua squadra. Alle sue spalle chiudono l’austriaco Felix Gall e l’australiano Jai Hindley, mentre tra gli italiani brillano Davide Piganzoli e Giulio Pellizzari.

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Vingegaard scatena l’attacco decisivo

La tappa, corta ma durissima con 4.350 metri di dislivello, si è animata sin dalle prime fasi con una fuga di qualità composta anche da Enric Mas, Einer Rubio, Aleksandr Vlasov e Giulio Ciccone.

La Visma-Lease a Bike ha però controllato la situazione senza mai lasciare troppo spazio agli attaccanti. Tutto si è deciso sull’ascesa finale verso Pila, lunga 16,5 chilometri.

Dopo il tentativo di Ciccone e Rubio, ripresi a cinque chilometri dal traguardo, è arrivato l’affondo decisivo di Vingegaard, lanciato dal grande lavoro di Davide Piganzoli.

Felix Gall ha provato a resistere senza riuscire a tenere il ritmo del danese, mentre Giulio Pellizzari ha scelto una salita più regolare chiudendo comunque con un ottimo quinto posto.

Terza vittoria e maglia rosa

Per Vingegaard si tratta del terzo successo in questo Giro d’Italia dopo le vittorie al Blockhaus e a Corno alle Scale. Il danese strappa così la maglia rosa al portoghese Afonso Eulalio, che perde terreno sull’arrivo in salita.

Il capitano della Visma conserva anche la maglia azzurra di miglior scalatore, completando una giornata perfetta per la squadra olandese.

Le parole della nuova maglia rosa

“Era il giorno che aspettavamo, lo avevamo segnato con una X sul calendario”, ha spiegato Vingegaard ai microfoni Rai Sport.

“I compagni hanno fatto un lavoro straordinario, mi hanno messo nella situazione ideale. Volevamo anche la vittoria di tappa ed è andata ancora meglio di quanto immaginassimo”.

Domani tappa per velocisti

Domenica il Giro proporrà la quindicesima frazione, la Voghera-Milano di 157 chilometri, una giornata favorevole alle ruote veloci prima dell’ultimo giorno di riposo.

Ordine d’arrivo