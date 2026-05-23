Diamond League Xiamen, Furlani si ferma per infortunio: Fabbri fuori dopo tre nulli

Trasferta amara per i due azzurri nella seconda tappa della Wanda Diamond League in Cina: Mattia Furlani esce in barella dopo un problema muscolare, Leonardo Fabbri chiude senza misura nel getto del peso.
Non arrivano buone notizie da Xiamen per l’atletica italiana. La seconda tappa della Wanda Diamond League si chiude infatti con una giornata complicata per Mattia Furlani e Leonardo Fabbri, attesi protagonisti in Cina ma costretti a fare i conti con problemi fisici e una gara storta.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Furlani esce in barella: problema al bicipite femorale
Momenti di grande apprensione nel salto in lungo maschile per Mattia Furlani. Il talento azzurro delle Fiamme Oro si è fermato durante il quarto salto dopo aver accusato un infortunio al bicipite femorale della coscia destra nella fase di volo.
Il lunghista reatino è uscito dalla pedana dolorante ed è stato portato via in barella. L’entità del problema verrà valutata nei prossimi giorni, con ulteriori accertamenti previsti al rientro in Italia.
Prima dello stop, Furlani occupava il terzo posto grazie a una serie solida composta da 8,07, 8,13 e soprattutto 8,28 metri, misura ottenuta al terzo tentativo con vento regolare (+0.1).
L’azzurro è stato poi superato dal giamaicano Tajay Gayle, capace di atterrare a 8,32 nel quinto turno, chiudendo così fuori dal podio.
Tentoglou domina ancora
A vincere la gara è stato ancora una volta il campione olimpico greco Miltiadis Tentoglou, autore di una prestazione di altissimo livello. Dopo un’apertura da 8,37, il greco ha piazzato un eccellente 8,46 metri, uguagliando la miglior prestazione mondiale stagionale.
Seconda posizione per Gayle, terzo il bulgaro Bozhidar Saraboyukov con 8,29.
Fabbri, giornata da dimenticare nel peso
Delusione anche per Leonardo Fabbri. Il campione europeo di Roma 2024 ha chiuso la sua gara senza misura dopo tre lanci nulli.
In tutti i tentativi il peso era andato oltre i 21 metri, ma il toscano ha commesso fallo uscendo dalla pedana con il piede, interrompendo anzitempo la propria prova.
A conquistare il successo è stato il giamaicano Rajindra Campbell, autore del nuovo record nazionale con 22,34 metri. Alle sue spalle l’americano Jordan Geist con 21,57 e Ryan Crouser, ancora lontano dalla miglior condizione, terzo con 21,47.
Prossimo appuntamento al Golden Gala
Per Fabbri e per i grandi protagonisti del peso l’appuntamento ora è fissato al 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma, dove andrà in scena il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa stagionale della Diamond League.
Resta invece da capire quali saranno le condizioni di Mattia Furlani e se l’azzurro riuscirà a recuperare in tempo per i prossimi impegni internazionali.