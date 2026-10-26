America’s Cup: Bruni saluta Luna Rossa e sposa il progetto Alinghi, Sirena loda il progetto

Francesco Bruni lascia Luna rossa. Sorpresa per Luna Rossa in vista della 38ª America’s Cup. Lo stori timoniere azzurro lascia la barca italiana per guidare l’imbarcazione svizzera.

L’entusiasmo di Francesco Bruni per la nuova avventura

Francesco Bruni diventa il nuovo timoniere e skipper di Tudor Team Alinghi per l’edizione 2027 dell’America’s Cup di Napoli.

Il passaggio alla squadra elvetica nasce da un accordo diretto tra i sindacati. L’azzurro, reduce dalla campagna di Barcellona 2024 e da un ruolo di allenatore, ritrova il suo posto naturale in mare. Il velista ha espresso grande soddisfazione: “Non vedo l’ora di tornare al timone e di contribuire alle prestazioni del Team”.

Checco ha ringraziato l’ex squadra per aver agevolato il trasferimento, ricordando di ritrovare collaboratori che già conosce e apprezza. Anche Ernesto Bertarelli, proprietario del consorzio svizzero, ha lodato l’arrivo del nuovo innesto dichiarando di essere felicissimo di accoglierlo. Il curriculum del siciliano del resto parla da solo: il velista italiano vanta 7 titoli mondiali, 3 Olimpiadi e 5 partecipazioni in Coppa America. Nel 2021 è diventato il primo non anglosassone a vincere una regata del torneo. A dicembre l’equipaggio navigherà nel Golfo con BoatOne, con lo skipper che si trasferirà subito nel capoluogo campano.

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Le modifiche di Max Sirena e il futuro di Luna Rossa

Luna Rossa però non è doma. Dopo aver vinto la regata preliminare, l’imbarcazione azzurra attende la messa in acqua del suo AC75. Il sindacato italiano continua a lavorare a testa bassa sotto l’egida del Circolo del Remo e della Vela Italia. Il direttore sportivo Max Sirena ha spiegato i prossimi passi del team. Il 25 ottobre ha segnato l’ultima vera uscita dell’AC75.

Dal 26 ottobre le attività riprendono a bordo degli AC40, mescolando atleti giovani, donne e veterani per valutare le nuove leve. La barca principale affronterà lavori strutturali in cantiere: “Allungheremo di un paio di metri la prua e allargheremo un po’ la poppa per tornare a navigare prima di Natale”, ha svelato il manager.

Le nuove appendici debutteranno invece direttamente a Napoli. Gli allenamenti quotidiani prevedono test intensi seguiti da simulazioni di regata. Sirena ha precisato di ignorare le mosse degli avversari, preferendo concentrarsi solo sullo sviluppo interno. Sull’equipaggio le scelte arriveranno senza ansia. Il direttore ha chiuso con una considerazione molto onesta: “Vogliamo fare la giusta scelta, il che non significa avere il miglior velista in assoluto, ma il migliore per la barca”.