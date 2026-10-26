Rivoluzione Curling, nuove regole dagli Europei: il cammino azzurro

Dal 27 ottobre al 1° novembre la RT Torax Arena di Ostrava accoglie gli Europei senior di curling 2026. L’edizione segna una vera e propria rivoluzione rispetto al passato introducendo regole inedite.

Da Spiller a Lacedelli, la formula inedita della competizione

Europei di Curling, debutta il nuovo formato. Il torneo continentale sbarca in Repubblica Ceca per la prima volta e porta una profonda trasformazione sul piano delle regole. Le squadre partecipanti salgono da dieci a dodici in entrambi i tabelloni, divise in due gironi da sei. Ogni formazione giocherà cinque incontri nella prima fase, ma le partite dureranno meno rispetto al solito, esaurendosi in soli 8 end.

QUna vera rivoluzione per il movimento sportivo. Inoltre i risultati non garantiranno più l’accesso ai Mondiali, rendendo i Campionati una rassegna indipendente all’interno del ciclo olimpico. Le prime due classificate di ogni gruppo andranno in semifinale per sfidarsi in modo incrociato. Le nazionali italiane approdano all’evento dopo selezioni piuttosto dure. La formazione composta da Amos Mosaner e Stefano Spiller ha staccato il biglietto superando Joel Retornaz allo spareggio. Tra le donne, il team di Stefania Constantini è rimasto fuori, battuto in maniera netta dalla formazione di Lacedelli.

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Mosaner al debutto contro la Germania: calendario e copertura televisiva

La squadra maschile inizierà il percorso nel Gruppo A mercoledì 28 ottobre alle 08:30 affrontando la Germania. Il cammino proseguirà poi tirando i sassi contro Austria, Belgio, Scozia e Paesi Bassi.

Il tabellone femminile vede le italiane inserite nel medesimo girone insieme a Repubblica Ceca, Germania, Lettonia, Norvegia e Svizzera. Il match inaugurale delle ragazze è fissato per martedì 27 ottobre alle 19:00 contro la squadra norvegese.

La prima fase terminerà venerdì 30 ottobre. Sabato 31 ottobre il ghiaccio ospiterà le semifinali, previste alle 14:00 per le donne e alle 18:30 per gli uomini.

Domenica 1° novembre assegnerà le medaglie, partendo alle 10:00. I tifosi potranno guardare le gare su Rai Sport HD, rete che garantirà alcune sfide in chiaro.

Lo streaming gratuito sarà disponibile su Rai Play, mentre piattaforme come Eurosport, DAZN, HBO Max e Discovery Plus forniranno opzioni in abbonamento.