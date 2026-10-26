ATP Vienna: Darderi batte Arnaldi in due set 7-5, 6-2

Luciano Darderi supera Matteo Arnaldi nell’inedito derby azzurro sul cemento indoor di Vienna e conquista il pass per gli ottavi.

Primo set equilibrato, poi Darderi prende le misure ad Arnaldi

Il derby italiano tra Darderi e Arnaldi va all’italo-argentino. Il tabellone del torneo austriaco ha messo di fronte due tennisti alla ricerca di riscatto dopo le recenti e deludenti uscite asiatiche.

Alla fine l’ha spuntata il numero 23 del mondo, sceso in campo forte della recente convocazione per le finali di Coppa Davis a Bologna, arrivata proprio a discapito del connazionale. La partita, primo confronto assoluto tra i due nel circuito maggiore, ha vissuto una fase di grande equilibrio soltanto nel parziale di apertura. Entrambi hanno mantenuto i rispettivi turni di battuta senza grossi scossoni fino al dodicesimo gioco. A quel punto l’italo-argentino ha strappato il servizio al rivale, sfruttando un rovescio in back finito in rete, archiviando la prima frazione sul punteggio di 7-5. Un set dominato dalla solidità in battuta del vincitore, in grado di portare a casa ben il 94% dei punti quando ha messo in campo la prima palla, annullando ogni tentativo di difesa.

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Arnaldi cede di schianto, per Darderi ottavi contro Paul o Rublev

Darderi domina nel finale. Rientrati in campo per il secondo set, la partita ha cambiato volto rapidamente. Arnaldi, attuale numero 36 del ranking, ha perso lucidità e ha ceduto subito il servizio in apertura, mandando largo un dritto in diagonale. Da quel momento la sfida ha preso una direzione a senso unico.

Un divario netto tra Darderi ed Aesanldi sancito anche dai numeri. Al di là dagli ace che hanno segnato un pareggio a quota 6, il dato degli errori gratuiti ha pesantemente condannato il sanremese, autore di 30 sbavature contro le sole 12 dell’italo-argentino.

Con un tennis rapido, scandito da ottime accelerazioni da fondo campo, Darderi ha chiuso la pratica nel secondo set sul 6-2 al secondo match point utile, sfruttando un dritto lungo del ligure. Adesso attende il prossimo sfidante per gli ottavi di finale, uno tra Tommy Paul e Andrey Rublev, sperando di migliorare il risultato del 2024 quando il suo cammino si fermò contro Draper.