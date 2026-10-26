Coppa Davis, finali Bologna: tutti i convocati, c’è Alcaraz con la Spagna

Coppa Davis, ci siamo. Le otto migliori nazionali di tennis sbarcano a Bologna per la fase finale di Coppa Davis 2026, in programma dal 24 al 29 novembre.

Le scelte di Volandri e l’esordio di Cobolli contro la Corea

L’Italia campione in carica insegue il suo quarto titolo consecutivo, ma dovrà scendere in campo senza Jannik Sinner. Il capitano Filippo Volandri ha operato scelte nette, escludendo Matteo Berrettini per puntare sul rientro di Lorenzo Musetti. La squadra sarà trascinata da Flavio Cobolli, arrivato alla posizione numero 6 del ranking mondiale, con Luciano Darderi pronto a subentrare e il duo Bolelli-Vavassori per il doppio.

Come ha spiegato il tecnico, le “convocazioni sul ranking” restano la base di partenza e le “prossime settimane decisive per definire l’Italia”.

Gli allenatori potranno ritoccare le rose fino alle ore 11:00 del 23 novembre. Al primo turno la formazione azzurra sfiderà la Corea del Sud, capitanata da Chung Jong-Sam. La compagine asiatica, al debutto in questo turno conclusivo, schiera tennisti come Kwon Soon-woo e Hyeon Chung, pronta a giocare la sua partita senza alcuna pressione contro i padroni di casa.

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Da Alcaraz a Zverev: i rivali più quotati per il titolo

Ma non c’è solo l’Italia che difende la Coppa da Campione in carica. Il torneo vedrà in campo giocatori di primo piano, a partire da Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo guida un gruppo completo, formato anche da Marcel Granollers, Alejandro Davidovich Fokina e giovani come Rafael Jodar. La formazione di David Ferrer affronterà subito l’Austria di Jirij Rodionov e Lukas Neumayer, squadra ben organizzata ma decisamente sfavorita.

Abbastanza equilibrato appare invece il duello tra Germania e Gran Bretagna. I tedeschi puntano sul numero 2 della classifica Alexander Zverev e sul mestiere di Jan-Lennard Struff, oltre al collaudato doppio Krawietz-Puetz. I britannici di Leon Smith rispondono con l’esperienza di Cameron Norrie e le motivazioni del giovane Arthur Fery. L’ultimo quarto oppone il Canada alla Repubblica Ceca. I nordamericani, vincitori nel 2022, schierano Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov e Gabriel Diallo, un terzetto sempre ostico nei palazzetti indoor.

Dalla parte opposta della rete troveranno i cechi allenati da Tomas Berdych: Tomas Machac, Jiri Lehecka e Jakub Mensik hanno già eliminato gli Stati Uniti vincendo per 3-2 e cercano un nuovo risultato utile in terra emiliana.