America’s Cup, allenamento di oggi: Luna Rossa detta legge, New Zealand studia il golfo

Nel golfo di Napoli si scaldano i motori per la seconda regata preliminare di Coppa America in programma da domani. Luna Rossa brilla subito nelle prove, lanciando un segnale chiaro agli avversari.

Gradoni e Burling trascinano Luna Rossa: tris di vittorie nelle libere

Il sodalizio di Patrizio Bertelli inizia col piede giusto questa tappa di avvicinamento alla trentottesima America’s Cup. Nelle tre regate di allenamento ufficiali andate in scena oggi, l’equipaggio italiano ha fatto percorso netto. L’ultima prova ha visto addirittura una doppietta azzurra.

L’imbarcazione principale, timonata da Peter Burling e Marco Gradoni con l’aiuto dei trimmer Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, ha tagliato il traguardo in 20’56”. Subito dietro, staccato di 18″, è arrivato lo scafo del team Women & Youth guidato da Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi.

Ottimi segnali quindi per il gruppo, che dopo questi giorni a Napoli metterà da parte queste barche per dedicarsi allo sviluppo in vista del duello del 2027. A completare il podio di giornata ci ha pensato American Racing, a 29″ dalla testa della corsa. Più staccati gli altri: i francesi di La Roche-Posay hanno chiuso a 1’28”, seguiti da Emirates Team New Zealand a 1’31” e dagli svizzeri di Tudor Alinghi a 1’34”.

Outteridge non si scompone: il piano di New Zealand tra ricordi e meteo

Come detto, le sfide vere e proprie cominceranno domani 25 settembre per concludersi il 27 settembre, ma intanto a Castel dell’Ovo i protagonisti hanno parlato in conferenza stampa. Nathan Outteridge, skipper di Team New Zealand, ha fatto il punto della situazione, smorzando un po’ la tensione. “Non sento la pressione, ci stiamo godendo il processo al momento”, ha spiegato, ricordando che il trofeo si vincerà a luglio del prossimo anno. Il timoniere ha ammesso che il team sta lavorando sodo dopo aver rovinato la partenza nella finale della tappa precedente a Cagliari. Ora l’attenzione è sul campo di regata campano.

Outteridge conosce bene queste acque, dato che il suo esordio nella competizione è avvenuto proprio qui nel 2012. Secondo lo skipper, Napoli offre un contesto fantastico, con una brezza affidabile tra i 10 e i 12 nodi. Le previsioni però potrebbero rimescolare le carte, visto che si aspetta pioggia e vento instabile già da domani, ma il timonerie lo sa già:

“In termini di condizioni di navigazione in acqua, penso che essere qui quest’estate sia stato super prezioso per il nostro team”.

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