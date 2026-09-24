Europei di Ivrea: oro nella canadese a squadre, sono già 3 le medaglie

La prima giornata degli Europei di canoa slalom a Ivrea regala subito soddisfazioni all’Italia, protagonista tra le batterie della mattina e le finali a squadre del pomeriggio.

Elena Borghi trascina la canadese all’oro: i risultati

Il bilancio delle gare pomeridiane a squadre sulle acque piemontesi sorride alla nazionale azzurra, capace di raccogliere un bottino complessivo di tre piazzamenti sul podio tra kayak e canadese.

Il risultato più pesante arriva dalla prova femminile della canadese, dove Elena Borghi, Marta Bertoncelli ed Elena Micozzi firmano una prova pulita senza penalità, bloccando il cronometro sul tempo di 102.54. Le tre azzurre salgono così sul gradino più alto del podio continentale davanti alla Francia, staccata di appena 34 centesimi per colpa di uno sbaglio nell’ultimo tratto, e alla Gran Bretagna, terza con un divario di +6.79.

Poco prima era arrivato l’argento nel kayak femminile, grazie alla discesa di Stefanie Horn, Lucia Pistoni e Agata Spagnol, brave a chiudere in 98.34 a +1.28 dalla Slovacchia prima classificata, mentre la Francia finisce terza in 98.79.

La terza medaglia di giornata la porta la canadese maschile: Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi ed Elio Maiutto timbrano 92.09, prendendosi il bronzo a +1.45 dai francesi vincitori in 90.64 e dietro alla Cechia, seconda in 91.29.

Nel kayak maschile resta invece l’amaro in bocca per il podio sfiorato: Xabier Ferrazzi, Giovanni De Gennaro e Tommaso Panico devono accontentarsi della quinta piazza in 90.07, a 3.77 dalla Francia che vince in 86.30 su Cechia, seconda in 86.88, e Gran Bretagna, terza con 86.98.

Xabier Ferrazzi vola nelle qualificazioni mattutine insieme a Elio Maiutto

Le acque di Ivrea si erano aperte al mattino con le batterie individuali, chiuse con ben undici azzurri su dodici qualificati per il turno successivo.

A brillare particolarmente sono Xabier Ferrazzi ed Elio Maiutto, entrambi capaci di piazzare il miglior crono nelle rispettive categorie. Nel kayak maschile Ferrazzi non sbaglia nulla e vola in 75.84, rifilando +1.45 allo spagnolo David Llorente e +1.48 al ceco Jakub Krejci; con lui avanzano Giovanni De Gennaro, decimo in 78.81, e Tommaso Panico, ventottesimo in 81.82.

Tra le donne del kayak avanzano tutte: Stefanie Horn chiude quarta senza errori in 86.82, Lucia Pistoni è quattordicesima in 89.60 con due penalità e Agata Spagnol diciottesima in 91.53, nella graduatoria guidata dalla slovacca Eliska Mintalova in 84.37, seguita dalla tedesca Emily Appel in 86.15 e dalla russa Alsu Minazova in 86.67.

Nella canadese donne superano il taglio Elena Micozzi, quinta in 92.32 a +0.90 dalla vetta, e Marta Bertoncelli, tredicesima in 95.57; brutto stop invece per Elena Borghi, trentaseiesima a +59.24 per via di una penalità pesante, mentre Minazova stampa il tempo di riferimento in 91.42 davanti alla britannica Mallory Franklin in 91.85 e alla slovacca Zuzana Pankova in 92.07.