America’s Cup: al via le regate preliminari, il programma e dove vederle

Il conto alla rovescia è terminato e il Golfo degli Angeli di Cagliari si prepara a ospitare le attesissime prime regate preliminari di America’s Cup.
America’s Cup: imbarcazioni in gara e il format della competizione
L’appuntamento sardo apre ufficialmente il lungo cammino di avvicinamento verso l’edizione del 2027, che si terrà per la prima volta nella storia in Italia, nelle acque di Napoli.
Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, il capoluogo vede scendere in mare cinque dei sette sindacati attualmente iscritti alla competizione sportiva ancora esistente più antica al mondo.
Il Defender Emirates Team New Zealand, il Challenger of Record GB1 e i padroni di casa di Luna Rossa schierano ben due equipaggi ciascuno per questa fase.
Gli altri sfidanti, ovvero Tudor Team Alinghi e La Roche-Posay Racing Team, partecipano invece alle regate sarde con un solo scafo di classe AC40.
Il programma della tre giorni prevede la disputa di otto regate di flotta, fondamentali per definire la classifica generale della fase di qualificazione. I due migliori team della graduatoria si sfidano infine in un singolo match race conclusivo, valevole come atto finale per decretare il vincitore assoluto di questa tappa inaugurale.
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Il calendario delle prove e la copertura televisiva
Gli appassionati di vela possono seguire l’intero evento in diretta televisiva e sulle principali piattaforme digitali.
Il palinsesto ufficiale entra nel vivo venerdì 22 maggio a partire dalle ore 15.00, con la partenza delle prime tre regate di flotta.
Stesso copione sabato 23 maggio, sempre con inizio fissato alle ore 15.00 per la disputa di ulteriori tre prove in mare.
La giornata decisiva è in programma domenica 24 maggio: alle ore 15.00 scattano le ultime due regate di flotta previste, seguite immediatamente dalla finalissima in formato match race.
La manifestazione sarda viene trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 3, mentre gli abbonati hanno a disposizione i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Max.
Risulta molto ampia anche la copertura streaming, disponibile sul canale Youtube dell’America’s Cup, ma anche su Rai Play, Sky Go e NOW. La diretta live testuale di tutte le sfide viene infine garantita dalla redazione di OA Sport.