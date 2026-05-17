Settore Giovanile FITAV, 265 giovani in pedana in Umbria: finali da rivivere su Sportface TV

Si è chiuso in Umbria il 2° Gran Premio del Settore Giovanile FITAV 2026, appuntamento che ha portato in pedana 265 giovani tiratori tra Trap e Skeet. Due le sedi di gara: il Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana, dove si sono sfidati 214 specialisti di Trap, e il TAV i Moschettieri del Nera di Terni, teatro delle prove di Skeet con 51 atleti. Le finali Junior femminili e maschili di Trap sono disponibili anche in Live Replay su Sportface TV.

Trap, Barone e Campesan sul gradino più alto

Nel Trap Junior Maschile il successo è andato a Gabriele Barone, oro per la Campania con 123/125 in qualificazione e 47/5o in finale. Alle sue spalle Fabio Marchiori, argento per la Lombardia, e Alfredo Caloro, bronzo per la Puglia. Tra le Junior Femminili, invece, vittoria per Sofia Campesan, che ha portato l’oro in Lombardia con 107/125 e 37/50 in finale. Sul podio anche Alice Garoppo, argento per il Piemonte, e Lisa Taccola, bronzo per la Toscana.

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Tra Allievi, Giovani Speranze ed Esordienti spazio anche ai successi di Jacopo Rapuano, Ilaria Bagnato, Davide Ferrandi, Francesca Ivoriani, Fabio Danese e Ilaria Goretti.

Skeet, brillano La Volpe e Ruta

Nello Skeet Junior Maschile si è imposto Antonio La Volpe, oro per la Calabria dopo il 121/125 in qualificazione e il 58/62 in finale. Argento e bronzo alla Sardegna con Antonio Bellu e Nicolò Diturco, Tra le Junior Femminili successo per Eleonora Ruta, oro per il Lazio con un eccellente 122/125 in qualificazione e vittoria anche in finale. Alle sue spalle le toscane Dalia Buselli e Adela Sparapani.

Il prossimo appuntamento del Settore Giovanile sarà il 6 e il 7 giugno al Tav Cieli Aperti di Cologno al Serio. Intano, il weekend umbro resta disponibile da rivivere grazie al Live Replay su SportfaceTV.