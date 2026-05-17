Fioretto, Batini d’oro a Shanghai: bronzi per Cristino e Martini, Italia chiude la Coppa con 33 podi

L’Italia del fioretto chiude la stagione di Coppa del Mondo con un’altra giornata da protagonista. Nel Grand Prix di Shanghai, ultima prova dl circuito, Martina Batini conquista la medaglia d’oro nella gara femminile, mentre arrivano anche i bronzi di Anna Cristino e Tommaso Martini. Un tris pesante, che conferma ancora una volta la profondità e la qualità del gruppo azzurro.
Batini firma il trionfo, Cristino completa la festa femminile
La copertina è tutta per Martina Batini, capace di salire sul gradino più alto del podio in un tappa dal grande valore tecnico e dal peso maggiorato nel ranking internazionale. Il successo dell’azzurra conferma una stagione di altissimo livello per il fioretto femminile, già protagonista lungo tutto il circuito.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
A rendere ancora più brillante il bilancio ci ha pensato Anna Cristino, che con il bronzo ha completato una prova femminile di grande sostanza per la squadra guidata dal CT Simone Vanni.
Martini sul podio, stagione chiusa con 33 medaglie
Grande soddisfazione anche nella prova maschile, dove Tommaso Martini ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo, confermandosi tra i profili più interessati e continui del gruppo azzurro. Il podio di Shanghai porta così a 33 il numero complessivo delle medaglie conquistate dall’Italia del fioretta nella stagione di Coppa.
Un dato enrome, che racconta più di qualsiasi aggettivo la forza del movimento: Batini, Cristino e Martini chiudono il circuito con tre squilli pesanti, con l’Italia del fioretto che, ancora una volta, saluta tutti dall’alto.