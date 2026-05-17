Sinner, re di Roma: trionfo agli Internazionali 50 anni dopo Panatta

Jannik Sinner scrive un’altra pagina storica del tennis italiano. Il numero uno del mondo vince gli Internazionali d’Italia 2026, battendo in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 45 minuti. Cinquant’anni dopo il successo di Adriano Panatta, un italiano torna così a trionfare al Foro Italico.
Partenza difficile, poi la rimonta nel primo set
L’avvio non è stato semplice per Sinner, subito sotto 0-2 dopo un break iniziale del norvegese. Ruud prova a comandare sulla diagonale di rovescio e mette pressione all’azzurro, ma Jannik reagisce immediatamente, recupera il servizio e recupera progressivamente prime e diretto.
Il momento decisivo arriva sul 4-4, quando Sinner cambia ritmo, alterna palle corte e aggressività di fondo, strappa il break e chiude il primo set 6-4.
Quindi Masters 1000 stagione e ora Roland Garros
Nel secondo parziale Sinner parte fortissimo, conquista subito il break e lo difende conluciditò fino alla fine. Ruud prova a rientrare, si procura anche una palla del controbreak, ma l’azzurro resta freddo nei punti pesanti e chiude ancora 6-4.
Per Sinner è il quinto Masters 1000 stagione su cinque disputati, con una striscia di 29 vittorie consecutiva nel 2026 e 34 successi di fila nei Masters 1000. Roma lo incorona, ma adesso l’obiettivo è subito sul Roland Garros.