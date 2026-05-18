Giro d’Italia: oggi giornata di riposo, domani la cronometro di Viareggio

Il Giro d’Italia 2026 si fermerà oggi per il secondo giorno di riposo. Nella giornata di domani, invece, i corridori affrontano la cronometro individuale che apre ufficialmente la seconda settimana di corsa.

Cronometro di Viareggio: il percorso e gli orari della prova contro il tempo

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia ripartirà domani martedì 19 maggio 2026 con la decima frazione.

L’organizzazione ha previsto una cronometro individuale della lunghezza complessiva di 42 chilometri, con partenza a Viareggio e arrivo a Massa. La frazione si sviluppa interamente in Toscana, toccando nello specifico le province di Lucca e Massa–Carrara.

Il tracciato vede i ciclisti transitare attraverso le località costiere di Marina di Torre Lago, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Cinquale e Rinchiostra, prima di giungere sul traguardo conclusivo.

Per quanto concerne gli orari, la partenza del primo corridore dalla pedana è fissata per le ore 13.15. L’arrivo dell’ultimo atleta in gara, che sarà Eulalio con la maglia rosa, è invece calcolato attorno alle ore 17.14.

Viareggio, il punto di partenza tra mare e tradizione

La città di Viareggio, scelta dagli organizzatori per dare il via a questa decima tappa, è situata sulla costa della Toscana settentrionale. La località si affaccia direttamente sul Mar Ligure, posizionata in modo strategico tra il litorale sabbioso della Versilia e le maestose vette delle Alpi Apuane.

La città, che lega infine il proprio nome al celebre Carnevale, è sempre stata tra le mete dei ciclisti che oggi prepareranno la tappa decisiva di domani contro il tempo, all’interno di una suggestiva cornice cittadina.

Al momento in maglia rosa resta Eulalio con oltre 2 minuti di vantaggio su Vingegaard, ma i distacchi domani potrebbero cambiare drasticamente. Per la vittoria di tappa, tutti gli occhi sono puntati sul nostro Filippo Ganna, favorito assoluto che ha da tempo come obiettivo la vittoria di tappa a Viareggio.

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