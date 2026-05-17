Campionato Italiano Lead 2026, Rogora e Placci sul trono: rivivi tutte le emozioni su Sportface TV

Il Campionato Italiano Lead 2026 incorona Laura Rigore e Giovanni Polacci. Al Centro Tecnico Federale FASI Arco Climbing Stadium, teatro della rassegna tricolore assoluta, i due atleti hanno conquistato il titolo nazionale chiudendo entrambi la finale con il TOP. L’intera manifestazione è stata trasmessa sulla Climbling TV di Sportface e può essere rivissuta grazie al Live Replay presente sulla piattaforma.

Rogora regina della finale femminile

Nella gara femminile, Laura Rogora ha confermato il proprio livello assoluto, completando la via e salendo sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle ottima prova di Savina Nicelli, seconda con 38+. mentre il bronzo è andato a Valentina Arnoldi con 37+.

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Di poco fuori dal podio Viola Battistella con 35+. davanti a Ilaria Maria Scolaris con 34, Claudia Ghisoldi con 32+, Matilda Liù Moar con 30+ e Bettina Dorfmann con 29. Una finale intensa, in cui Rogora ha fatto valere esperienza, tecnica e lucidità nei passaggi chiave.

Placci domina tra gli uomini, Ghisolfi sul podio

Nel tabellone maschile il titolo è andato a Giovanni Placci, anche lui capace di raggiungere il TOP e di mettere il sigillo sulla finale. Secondo posto per Filip Schenck con 40+, davanti a Stefano Ghisolfi, terzo con 39+. Ai piedi del podio Giorgio Tomatis con 34, poi Ernesto Placci con 30, Tommaso Lamboglia con 27+, Riccardo Vicentini con 23+ e Andrea Ludovico Chelleris con 22+.

Arco ha così regalato una finale di altissimo livello, ora disposizione da rivedere in Live Replay su Sportface TV: perché quando due titoli italiani si chiudono con due TOP, il replay è quasi obbligatorio.