Giro d’Italia 2026, Vingegaard colpisce ancora a Corno alle Scale: Piganzoli sorprende, Pellizzari crolla

La prima settimana del Giro d’Italia 2026 si chiude con un’atra dimostrazione di forza di Jona Vingegaard. Il danese della Visma | Lease a Bike conquista in solitaria la nona tappa con arrivo a Corno alle Scale, centrando il secondo successo personale in questa Corsa Rosa. La maglia rosa resta sulle spalle di Alfonso Eulalio, mentre per Giulio Pellizzari arriva una giornata complicatissima.
Fuga, Ciccone e l’attacco della Visma
La tappa si accende subito con una fuga numerosa, nella quale entrano ta gli altri Martin Marcellusi, Lorenzo Milesi, Einar Rubio, Mattia Bais e Davide Ballerini. Il gruppo, però, non concede troppo margine e tiene gli attaccati sempre controllo.
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Sulla salita di Monte della Capanna provano poi a muoversi Giulio Ciccone, Diego Ulissi e Moon Aerts, capaci di rientrare sui battistrada. Nel finale Ciccone tenta anche la sortita solitaria, ma la Visma alza il ritmo e prepara il terreno all’azione decisiva.
Vingegaard stacca Gall, Piganzoli terzo
Sull’ultima salita arriva l’attacco di Felix Gall, con Vingegaard subito alla ruota. Il danese aspetta il momento giusto e a 700 metri dal traguardo stacca l’austriaco, andando a vincere con 12 secondi di vantaggio. Terzo posto splendido per Davide Pignoli, a 34 secondi, davanti a Thymen Arensman ed Eulalio, bravo a difendere la maglia rosa.
Brutta giornata invece per Pellizzari, staccato già nelle prime fasi dell’ascesa conclusa e arrivato con 1’28” di ritardo. Il Giro ripartirà dopo il secondo giorno di riposo, ma intanto Vingegaard ha mandato un altro messaggio chiarissimo.