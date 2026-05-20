NBA, Knicks show al Madison Square Garden: rimonta da -22 e gara-1 contro Cleveland

New York batte Cleveland 115-104 dopo una straordinaria rimonta nelle finali della Eastern Conference. Decisivo Jalen Brunson con 38 punti.
I New York Knicks iniziano nel migliore dei modi le finali della Eastern Conference NBA conquistando gara-1 contro i Cleveland Cavaliers con il punteggio di 115-104 al Madison Square Garden.
La squadra di New York firma una clamorosa rimonta dopo essere finita sotto di 22 punti, riuscendo a ribaltare completamente l’inerzia del match grazie a un grande secondo tempo e a un finale dominato.
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Brunson trascina i Knicks
Assoluto protagonista della serata è stato Jalen Brunson, autore di 38 punti e leader tecnico ed emotivo della rimonta newyorkese.
Fondamentale anche il contributo di Mikal Bridges, che ha chiuso con 19 punti, mentre Karl-Anthony Towns ha aggiunto 13 punti alla causa dei Knicks.
Cleveland spreca il vantaggio
Per lunghi tratti della partita Cleveland aveva controllato il match trascinata dai 29 punti di Donovan Mitchell, miglior realizzatore dei Cavaliers.
A supportarlo Evan Mobley con 15 punti e James Harden, anch’egli a quota 15 ma con percentuali difficili al tiro, fermandosi al 31% dal campo.
Il blackout offensivo nell’ultimo quarto ha però permesso ai Knicks di completare una delle rimonte più spettacolari di questi playoff.
Knicks avanti nella serie
Con questo successo New York si porta sull’1-0 nella serie delle finali della Eastern Conference.
Le due squadre torneranno in campo per gara-2 nella notte del 22 maggio alle ore 02:00 italiane.