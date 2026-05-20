Scherma, ultimo weekend di Coppa del Mondo: 48 azzurri in gara tra spada e sciabola

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio gli ultimi appuntamenti stagionali di Coppa del Mondo prima degli Europei e dei Mondiali. Italia impegnata tra Saint Maur, Berna, Il Cairo e Lima con 48 atleti complessivi.

Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra: in pedana la spada e la sciabola. Entrambe le armi si sdoppieranno nel fine settimana che va da venerdì 22 a domenica 24 maggio: le spadiste saranno impegnate a Saint Maur, gli spadisti invece a Berna; per gli sciabolatori trasferta al Cairo mentre le sciabolatrici saranno di scena a Lima. Complessivamente saranno 48 gli atleti italiani in gara negli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli Europei di Antony (16-21 giugno) e dei Mondiali di Hong Kong (22-30 luglio).

Tutte e quattro le tappe avranno il medesimo calendario: venerdì 22 giornata dedicata alle qualificazioni da cui sono esentati i “top 16” del ranking di ciascuna specialità; sabato 23 i tabelloni principali delle competizioni individuali; domenica chiusura con le prove a squadre.

A Saint Maur, in Francia, la spada femminile azzurra sarà rappresentata da Alberta Santuccio (numero 2 al mondo), Giulia Rizzi (7), Rossella Fiamingo (13), Sara Maria Kowalczyk (16), Roberta Marzani (37), Gaia Caforio (39), Alessandra Bozza (77), Federica Isola (96), Lucrezia Paulis (109), Carola Maccagno (114), Gaia Traditi (123) e Giulia Paulis. Nella competizione a squadre il CT Dario Chiadò, sulle pedane del Centre Sportif Pierre Brossolette, schiererà il quartetto composto da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio.

Tappa in Svizzera per la spada maschile. A Berna saranno impegnati Matteo Galassi (numero 2 del ranking mondiale), Davide Di Veroli (9), Simone Mencarelli (18), Andrea Santarelli (24), Valerio Cuomo (46), Filippo Armaleo (67), Gianpaolo Buzzacchino (75), Enrico Piatti (120), Fabrizio Cuomo (124), Cristiano Sena (292), Ettore Leporati (445) e Nicolò Del Contrasto. Per la prova a squadre, che chiuderà il weekend alla Mobiliar Arena, il Commissario tecnico Diego Confalonieri ha convocato Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli.

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Trasferta in Egitto per la sciabola maschile. Al Cairo saliranno in pedana Luca Curatoli (numero 16 del ranking), Pietro Torre (21), Michele Gallo (26), Matteo Neri (32), Cosimo Bertini (39), Dario Cavaliere (45), Marco Mastrullo (55), Leonardo Dreossi (57), Edoardo Cantini (75), Marco Stigliano (111), Leonardo Reale (253) e Lupo Veccia Scavalli (273). Il CT Andrea Terenzio per la competizione a squadre, che concluderà il programma dell’Indoor Halls’ Complex, ha selezionato Luca Curatoli, Pietro Torre, Matteo Neri e Leonardo Reale.

Si chiude invece in Perù la Coppa del Mondo di sciabola femminile. A Lima rappresenteranno la maglia azzurra Michela Battiston (numero 8 al mondo), Mariella Viale (20), Manuela Spica (37), Chiara Mormile (38), Claudia Rotili (41), Eloisa Passaro (71), Martina Criscio (81), Carlotta Fusetti (103), Vittoria Mocci (131), Giulia Arpino (134), Rebecca Gargano (136) e Francesca Romana Lentini (204). Il Commissario tecnico delle sciabolatrici Andrea Aquili, in attesa di verificare le condizioni di alcune atlete, ufficializzerà alla vigilia la composizione della squadra che sarà sulle pedane del Polideportivo-3 nella giornata di domenica.

Coppa del Mondo di spada femminile – Saint Maur, 22-24 maggio 2026

Spadiste azzurre – gara individuale: Alberta Santuccio (n° ranking 2), Giulia Rizzi (7), Rossella Fiamingo (13), Sara Maria Kowalczyk (16), Roberta Marzani (37), Gaia Caforio (39), Alessandra Bozza (77), Federica Isola (96), Lucrezia Paulis (109), Carola Maccagno (114), Gaia Traditi (123), Giulia Paulis

Spadiste azzurre – gara a squadre: Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Gaia Caforio

Commissario tecnico: Dario Chiadò

Staff tecnico: Daniele Pantoni, Roberto Cirillo

Fisioterapista: Maurizio Iaschi

Il programma di Saint Maur

Venerdì 22 maggio – Preliminari gara individuale

Sabato 23 maggio – Gara individuale, tabellone principale

Domenica 24 maggio – Gara a squadre

Coppa del Mondo di spada maschile – Berna, 22-24 maggio 2026

Spadisti azzurri – gara individuale: Matteo Galassi (n° ranking 2), Davide Di Veroli (9), Simone Mencarelli (18), Andrea Santarelli (24), Valerio Cuomo (46), Filippo Armaleo (67), Gianpaolo Buzzacchino (75), Enrico Piatti (120), Fabrizio Cuomo (124), Cristiano Sena (292), Ettore Leporati (445), Nicolò Del Contrasto

Spadisti azzurri – gara a squadre: Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli

Commissario tecnico: Diego Confalonieri

Staff tecnico: Alfredo Rota, Maurizio Mencarelli

Preparatore atletico: Andrea Vivian

Fisioterapista: Davide Politi

Il programma di Berna

Venerdì 22 maggio – Preliminari gara individuale

Sabato 23 maggio – Gara individuale, tabellone principale

Domenica 24 maggio – Gara a squadre

Coppa del Mondo di sciabola maschile – Il Cairo, 22-24 maggio 2026

Sciabolatori azzurri – gara individuale: Luca Curatoli (n° ranking 16), Pietro Torre (21), Michele Gallo (26), Matteo Neri (32), Cosimo Bertini (39), Dario Cavaliere (45), Marco Mastrullo (55), Leonardo Dreossi (57), Edoardo Cantini (75), Marco Stigliano (111), Leonardo Reale (253), Lupo Veccia Scavalli (273)

Sciabolatori azzurri – gara a squadre: Luca Curatoli, Pietro Torre, Matteo Neri, Leonardo Reale

Commissario tecnico: Andrea Terenzio

Staff tecnico: Leonardo Caserta, Raffaele Forcella, Sorin Radoi

Medico: Anna Maria Alfano

Fisioterapista: Marco Taurino

Il programma del Cairo

Venerdì 22 maggio – Preliminari gara individuale

Sabato 23 maggio – Gara individuale, tabellone principale

Domenica 24 maggio – Gara a squadre

Coppa del Mondo di sciabola femminile – Lima, 22-24 maggio 2026

Sciabolatrici azzurre – gara individuale: Michela Battiston (n° ranking 8), Mariella Viale (20), Manuela Spica (37), Chiara Mormile (38), Claudia Rotili (41), Eloisa Passaro (71), Martina Criscio (81), Carlotta Fusetti (103), Vittoria Mocci (131), Giulia Arpino (134), Rebecca Gargano (136), Francesca Romana Lentini (204)

Commissario tecnico: Andrea Aquili

Staff tecnico: Marco Ciari, Cristiano Imparato

Medico: Jacopo Kowalczyk

Fisioterapista: Ferdinando Margutti