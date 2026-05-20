Golf, Soudal Open 2026 in diretta su Sky e NOW: sette italiani al via in Belgio

Da domani, giovedì 21 maggio, a domenica 24 maggio il DP World Tour fa tappa al Rinkven Golf Club di Anversa per il Soudal Open 2026. In gara anche Francesco ed Edoardo Molinari, Matteo Manassero e Guido Migliozzi.
Il grande golf del DP World Tour torna protagonista su Sky e NOW con il Soudal Open 2026, in programma da domani, giovedì 21 maggio, a domenica 24 maggio sul percorso del Rinkven Golf Club di Anversa, in Belgio.
L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf con la telecronaca affidata a Marco Cogliati, Claudio Viganò e Alessandro Lupi.
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Sette italiani in gara al Soudal Open
Saranno sette gli azzurri presenti nel torneo belga. Nella entry list figurano infatti Francesco Molinari, Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Andrea Pavan, Matteo Manassero, Francesco Laporta e Gregorio De Leo.
Una presenza italiana importante in uno degli appuntamenti più attesi della primavera europea del circuito DP World Tour.
Programmazione tv e streaming
Il Soudal Open 2026 sarà visibile in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW con questo programma:
Giovedì 21 maggio
Dalle 13 alle 18
Venerdì 22 maggio
Dalle 13 alle 18
Sabato 23 maggio
Dalle 13.30 alle 18
Domenica 24 maggio
Dalle 13 alle 18
Tutte le giornate saranno raccontate da Marco Cogliati, Claudio Viganò e Alessandro Lupi.