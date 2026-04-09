America’s Cup 2027, stessi Paesi ma scenario tutto nuovo: Napoli si prepara a una sfida profondamente cambiata

La 38esima America’s Cup sta prendendo forma e, almeno per ora, il quadro delle partecipanti sembra ricalcare quello visto nell’ultima edizione. Le nazioni coinvolte sono infatti ancora le stesse, ma il contesto è cambiato in modo sostanziale. In attesa di eventuali iscrizioni dell’ultima ore, le squadre attualmente in corsa sono sei, con il ritorno degli Stati Uniti dopo il passo indietro iniziale. La prossima edizione si svolgerà a nel Golfo di Napoli, dove gli sfidanti proveranno a guadagnarsi il diritto di affrontare il defender Emirates Team New Zealand.

Gli USA tornano, Napoli ritrova una grande classica della vela

La novità più evidente riguarda proprio il rientro americano. A rappresentare gli Stati Uniti sarà American Racing Challenger Team USA, legato allo Yacht Club Saul Newport del Rhode Island. Il nuovo progetto eredità risorse sportive già importanti, comprese le imbarcazioni AC75 Patriot e AC40 provenienti dall’esperienza di American Magic.

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Accanto agli statunitensi, al momento risultano iscritti anche Luna Rossa Prada Pirelli per l’Italia, Alinghi perla Svizzera, GB1 per il Regno Unito e K-Challenge per la Francia, oltre naturalmente ai neozelandesi campioni in carica. Gli sfidanti si contenderanno la Louis Vittori Cup, passaggio obbligatorio per conquistare la finale.

Cambiano uomini, strutture e gerarchie

Se i Paesi restano gli stessi, gli equilibrio interni alla competizione sono tutt’altro che immutati. Il caso più evidente è quello britannico: rispetto a Barcellona 2024 si è consumata la separazione tra Ineos e Ben Ainslie, con quest’ultimo passato alla guida del progetto Athen Racing, oggi ribattezzato GB1. Ma non è l’unico scossone.

Una delle mosse più significative riguarda infatti Peter Burling, fuoriclasse neozelandese che ha lasciato il Team New Zealend per trasferirsi a Luna Rossa. Insomma, l’America’s Cup 2027 parte da una griglia apparentemente simile a quella precedenze, ma con alleanze, leadership e rapporti di forza diversi.