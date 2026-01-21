America’s Cup 2027, Sirena: “Napoli sarà unica per Luna Rossa”

Il ceo di Luna Rossa guarda alla sfida nel Golfo: “Qui pubblico straordinario. Servirà il sostegno di tutti per competere al massimo livello”

Sirena: Napoli scenario ideale per la Coppa America

“Penso che l’America’s Cup a Napoli sarà qualcosa di unico, come unica al mondo è la città di Napoli”. Non ha dubbi Max Sirena, ceo di Luna Rossa, parlando della prossima edizione della Coppa America in programma nel Golfo di Napoli nel 2027.

Per il team italiano, chiamato a sfidare ancora una volta l’élite mondiale della vela, il contesto partenopeo rappresenta una cornice speciale, capace di unire spettacolo sportivo e passione popolare.

Il precedente e il fattore pubblico

Luna Rossa conosce già Napoli: “Abbiamo già regatato con successo qui tra il 2012 e il 2013”, ha ricordato Sirena, sottolineando come il ritorno in città possa amplificare l’impatto dell’evento.

“Credo che sarà qualcosa di unico anche in termini di pubblico – ha aggiunto – perché i napoletani sono unici. Basta vedere cosa è successo quando il Napoli ha vinto lo scudetto la primavera scorsa”.

Pressione e ambizioni di Luna Rossa

Il ceo non nasconde le ambizioni del team italiano, ma evidenzia anche le difficoltà: “Avremo tanta pressione addosso ed è fondamentale che tutta Napoli faccia il tifo per Luna Rossa e non per New Zealand”.

Nel programma del team è previsto anche un primo avvicinamento alla città: “Abbiamo in mente di venire a Napoli in primavera per prendere confidenza, prima di tornare definitivamente per le regate”.