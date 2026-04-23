Golden Gala 2026: Hunter Bell sfida Sabbatini nei 1500 all’Olimpico

Il 4 giugno a Roma la campionessa mondiale indoor Georgia Hunter Bell affronta l’azzurra Gaia Sabbatini: cresce l’attesa per la tappa italiana della Diamond League.

Hunter Bell al Golden Gala: sfida con Sabbatini

Nuovo annuncio per il Golden Gala Pietro Mennea 2026, in programma il 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Tra le protagoniste dei 1500 metri ci sarà la britannica Georgia Hunter Bell, campionessa mondiale indoor, pronta a sfidare l’azzurra Gaia Sabbatini.

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Ad anticipare la partecipazione è stata la stessa Sabbatini attraverso un reel pubblicato sui social dal suo training camp in Sudafrica. La mezzofondista delle Fiamme Azzurre affronterà un’avversaria di altissimo livello: Hunter Bell arriva dal successo iridato indoor conquistato a Torun, dopo aver già ottenuto l’argento ai Mondiali di Tokyo negli 800, il bronzo olimpico di Parigi nei 1500 e aver firmato un primato personale di 3:52.61.

Allenamenti insieme e sfida all’Olimpico

Le due atlete condividono da alcune settimane gli allenamenti all’interno dell’M11 Track Club, guidato dai coach Trevor Painter e Jenny Meadows. Nel gruppo anche altre protagoniste del mezzofondo internazionale come Keely Hodgkinson, campionessa olimpica e primatista mondiale indoor degli 800, e Sarah Healy, attesa nei 5000 metri.

Proprio Healy sarà impegnata in una gara di alto livello insieme a Nadia Battocletti e Winfred Yavi, in una delle sfide più attese del meeting romano.

I 1500 metri tra storia e record

I 1500 metri rappresentano una specialità simbolo del Golden Gala. Resta nella memoria il record del mondo di Faith Kipyegon, realizzato a Firenze nel 2023 in 3:49.11 e successivamente migliorato a 3:48.68. Ancora imbattuto, invece, il primato mondiale maschile di Hicham El Guerrouj, che nel 1998 fermò il cronometro a 3:26.00 proprio al Golden Gala.

Le altre stelle già annunciate

Il cast dell’evento, tappa italiana della Wanda Diamond League, si arricchisce di grandi nomi. Nei 100 metri sarà presente Noah Lyles, mentre nei 200 femminili sono attese Melissa Jefferson-Wooden, Julien Alfred e Amy Hunt.

Nel getto del peso spazio a Ryan Crouser insieme a Leonardo Fabbri, mentre nel salto in alto ci sarà Hamish Kerr con Matteo Sioli. Tra gli italiani riflettori anche su Mattia Furlani nel lungo e Andy Diaz nel triplo. Confermata inoltre la presenza di Nadia Battocletti nei 5000 metri.

Biglietti e promozioni

I biglietti per assistere al Golden Gala Pietro Mennea 2026 sono disponibili su TicketOne. Per società, tesserati FIDAL e possessori di Runcard è prevista una promozione con sconti fino al 40%, previa compilazione dell’apposito form dedicato.