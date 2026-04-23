Playoff NBA: Oklahoma City sul 2-0 contro Phoenix, Detroit pareggia con Orlando

I Thunder dominano ancora i Suns trascinati da Gilgeous-Alexander, mentre i Pistons reagiscono dopo gara-1 e riportano la serie in equilibrio.

Oklahoma City avanti 2-0: Phoenix ko anche in gara-2

Oklahoma City sfrutta al meglio il fattore campo e si porta sul 2-0 nella serie contro Phoenix, valida per il primo turno dei playoff NBA. I Thunder chiudono i conti già dopo tre quarti, imponendosi con il punteggio finale di 120-107.

Grande protagonista Shai Gilgeous-Alexander, autore di 37 punti, accompagnati da 5 rimbalzi e 9 assist. Buon contributo anche da parte di Chet Holmgren e Jalen Williams, entrambi a quota 19 punti, mentre Isaiah Hartenstein sfiora la doppia doppia con 9 punti e 10 rimbalzi.

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Tra le fila dei Suns, Dillon Brooks prova a tenere viva la partita con 30 punti, affiancato dai 22 di Devin Booker, ma non basta contro i campioni in carica, solidi davanti al proprio pubblico.

La serie si sposta a Phoenix

Il confronto si trasferisce ora in Arizona per gara-3 e gara-4, in programma rispettivamente il 25 aprile alle 21:30 e il 28 aprile alle 3:30 al Footprint Center di Phoenix.

Detroit reagisce: 1-1 contro Orlando

Detroit risponde dopo la sconfitta in gara-1 e ristabilisce l’equilibrio nella serie contro Orlando. I Pistons superano i Magic per 98-83 alla Little Caesars Arena, portandosi sull’1-1.

Cade Cunningham guida la squadra con 27 punti, 6 rimbalzi e 11 assist, mentre Tobias Harris firma una doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi.

Per Orlando non bastano i 18 punti di Paolo Banchero e i 19 di Jalen Suggs: solo quattro giocatori in doppia cifra per i Magic, che cedono in trasferta.

Prossime sfide a Orlando

La serie si sposterà ora a Orlando, dove si disputeranno gara-3 e gara-4 il 25 aprile alle 19:00 e il 28 aprile alle 02:00. Due partite fondamentali per i Pistons, chiamati a confermare il successo esterno e a ribaltare definitivamente il fattore campo prima dell’eventuale ritorno a Detroit per gara-5.