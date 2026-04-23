Curling, Mondiali doppio misto 2026: Constantini e Mosaner difendono il titolo

Dal 25 aprile al 2 maggio a Ginevra l’Italia si presenta con i campioni del mondo in carica: obiettivo semifinali e sogno bis iridato.

Italia al via con i campioni in carica

Scattano a Ginevra i Campionati Mondiali 2026 di doppio misto di curling, in programma da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio al Geneva Sous-Moulin Sports Center. L’evento, ufficialmente denominato ACE & Company World Mixed Doubles Curling Championship 2026, vedrà l’Italia schierare Stefania Constantini e Amos Mosaner.

La coppia delle Fiamme Oro arriva all’appuntamento con il ruolo di detentrice del titolo, conquistato nel 2025 a Fredericton, oltre al bronzo olimpico ottenuto ai Giochi di Milano Cortina 2026.

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Le parole del tecnico Mariani

Gli azzurri saranno accompagnati dall’allenatore Marco Mariani, che ha fatto il punto alla vigilia:

“Andiamo con la squadra Campione del Mondo in carica perché era giusto difendere il titolo dello scorso anno. È stata una stagione dura per entrambi i ragazzi, ma arrivano motivati al Mondiale di Ginevra.

Siamo consapevoli di avere tante avversarie di alto livello. Quindi, prenderemo una partita alla volta. L’obiettivo è quello di raggiungere la semifinale. Dopodiché, vedremo cosa accadrà. Ovviamente, la speranza è di confermarsi Campioni, ma sappiamo che non sarà facile”.

Un possibile bis storico

Constantini e Mosaner hanno l’occasione di entrare nella storia diventando la seconda coppia capace di vincere due titoli mondiali consecutivi. Finora ci sono riusciti solo gli svizzeri Irene Schori e Toni Müller, vincitori nel 2008 e 2009.

Formula del torneo

La competizione prevede 20 squadre suddivise in due gironi da 10. Accedono alla fase a eliminazione diretta le prime tre classificate di ciascun gruppo.

Le vincitrici dei gironi avanzano direttamente alle semifinali, mentre seconde e terze si affrontano nei qualification games per conquistare l’accesso al turno successivo.

Il calendario dell’Italia

Gli azzurri sono inseriti nel Gruppo B. Il round robin si svolgerà dal 25 al 30 aprile.

Sabato 25 aprile

Ore 14:30 – Italia vs Cechia

Domenica 26 aprile

Ore 10:00 – Italia vs Ungheria

Ore 19:00 – Italia vs Germania

Lunedì 27 aprile

Ore 14:00 – Italia vs Canada

Martedì 28 aprile

Ore 10:00 – Italia vs Finlandia

Ore 19:00 – Italia vs USA

Mercoledì 29 aprile

Ore 14:00 – Italia vs Svizzera

Giovedì 30 aprile

Ore 10:00 – Italia vs Corea

Ore 19:00 – Italia vs Scozia

Fasi finali

I qualification games si disputeranno venerdì 1 maggio alle ore 10:00, seguiti dalle semifinali alle 19:00. Le medaglie saranno assegnate sabato 2 maggio, con la finale per il bronzo alle 10:00 e quella per l’oro alle 14:00.