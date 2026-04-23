Tre nuovi elementi alle parallele asimmetriche: Hamelin, Mesiri e Rodrigues nella storia

Alla Coppa del Mondo di Osijek tre ginnaste hanno eseguito per la prima volta movimenti inediti, approvati dal Comitato Tecnico della FIG e destinati a entrare nel Codice dei Punteggi con il nome delle loro autrici

La ginnastica artistica femminile si arricchisce di tre nuovi elementi. In occasione dell’ultima tappa della Coppa del Mondo disputata a Osijek, in Croazia, altrettante atlete hanno eseguito per la prima volta movimenti inediti alle parallele asimmetriche, ottenendo il riconoscimento ufficiale del Comitato Tecnico della Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG). I tre elementi verranno ora inseriti nel Codice dei Punteggi e porteranno per sempre il nome delle ginnaste che li hanno presentati in gara.

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Difficoltà C e D per i nuovi riconoscimenti

Nessuno dei tre movimenti si colloca ai livelli più alti della scala di difficoltà, ma tutti soddisfano il requisito minimo per il riconoscimento ufficiale, fissato al valore C (0.3). Due elementi sono stati valutati proprio con questo punteggio, mentre uno ha ottenuto un grado superiore, raggiungendo la difficoltà D (0.4).

I tre nuovi elementi

Hamelin — Eseguito dalla francese Romane Hamelin, l’elemento consiste in un Underswing on HB – salto backward stretched between bars to clear support on LB. Valore: C (0.3).

Mesiri — La greca Athanasia Mesiri ha presentato l’uscita di maggior difficoltà tra le tre: From high bar – clear underswing with salto forward stretched. Valore: D (0.4).

Rodrigues — La brasiliana Gabriela Rodrigues Barbosa ha proposto un Clear straddle circle with salto forward piked with ½ turn (180°). Valore: C (0.3).