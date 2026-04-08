America’s Cup a Napoli: i render di Bagnoli svelano le basi dei team per la 38ª edizione della Louis Vuitton

Emirates Team New Zealand, Luna Rossa, Alinghi, GB1 e K-Challenge hanno già scelto il loro spazio. I primi cinque team potrebbero sbarcare a Bagnoli entro giugno 2026. Mancano ancora gli Stati Uniti e il settimo equipaggio

Napoli si avvicina a grandi passi al suo appuntamento con la storia della vela. Sport e Salute, soggetto attuatore dell’evento, ha diffuso in anteprima i render che mostrano per la prima volta come sarà organizzata l’area di Bagnoli destinata ad accogliere le basi dei team per la 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup.

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Le posizioni si definiscono: chi ha già scelto il suo spazio

Il quadro dei protagonisti prende forma. Il defender Emirates Team New Zealand ha già individuato la propria collocazione nell’area partenopea, affiancato da quattro challenger di primissimo piano: Luna Rossa per l’Italia, Alinghi per la Svizzera, GB1 per il Regno Unito e K-Challenge per la Francia. Restano ancora da sistemare gli Stati Uniti, entrati ufficialmente in gara con American Racing Challenger, e un settimo equipaggio la cui identità sarà comunicata a breve.

Entro giugno i primi team a Bagnoli

I tempi stringono e le prospettive sono concrete: i primi cinque team potrebbero stabilirsi a Bagnoli già entro giugno 2026, trasformando l’ex area industriale della periferia occidentale di Napoli in un vero e proprio hub internazionale della vela.

Un lavoro corale per la riqualificazione dell’area

Il risultato è frutto di una regia istituzionale ampia e coordinata. Il progetto di riqualificazione dell’area è stato portato avanti congiuntamente dal Governo italiano tramite il Commissario Straordinario Gaetano Manfredi, dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, da Sport e Salute, dal Comune di Napoli, da Invitalia e dall’organizzazione dell’America’s Cup.

Il conto alla rovescia verso il 2027

Mentre Cagliari ospiterà la prima regata preliminare dal 21 al 24 maggio, Napoli inizierà presto a respirare l’atmosfera della competizione. Bagnoli rappresenterà il primo segnale tangibile di ciò che il 2027 porterà in Italia: uno degli eventi sportivi più iconici e prestigiosi al mondo, per la prima volta nel nostro Paese.