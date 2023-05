Volley, Milano: “La trattativa per portare da noi Paola Egonu è a buon punto”

Paola Egonu potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza in Turchia. La pallavolista, stella anche della Nazionale Italiana, sarebbe in costante contatto con la squadra Vero Volley Milano che vorrebbe riportare la Egonu nella sua patria. A fare il focus della situazione è stata la presidente della società lombarda ai microfoni di Sky Sport.

Intervistata ai microfoni di Sky Sport, la presidente della società di Milano, Alessandra Marzari ha detto sulla trattativa: “Siamo davvero a un buonissimo punto. Alcuni talenti hanno il loro perché nella loro Nazione. Credo che il ritorno di una giocatrice così in un contesto come Milano sia davvero importante”.