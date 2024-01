Udinese-Lazio, Vecino: “Vittoria importantissima contro una squadra tosta”

“Una vittoria importantissima, l’Udinese è una squadra tosta, ha messo in difficoltà tutti e anche noi. Contava vincere e continuare la striscia di vittorie”. Lo ha detto il centrocampista della Lazio, Matias Vecino, dopo la vittoria contro l’Udinese grazie al suo gol decisivo. “Quando sto in campo cerco di fare il meglio. Pensiamo già a mercoledì – ha spiegato il biancoceleste ai microfoni di Dazn parlando del derby contro la Roma in Coppa Italia – abbiamo un’altra grande partita. Oggi eravamo concentrati solo sull’Udinese, questo successo ci dà fiducia. La strada è ancora lunga, dobbiamo continuare così” ha concluso Vecino.